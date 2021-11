Naidheachdan 11:02m

FW de Clerk

Chaochail seann cheann-suidhe Afraga a Deas, FW de Clerk. Bha e 85 bliadhna de dh'aois. B' e an ceann-suidhe mu dheireadh fo Apartheid ann an Afraga a Deas, 's bha pàirt mhòr aige ann an gluasad na dùthcha gu deamocrasaidh.

COP26

Chuir buidhnean àrainneachd fàilte, le faiceall, air aonta eadar Sìona agus na Stàitean Aonaichte a thaobh blàthachadh na Cruinne. Thuirt àrd-rùnaire nan Dùthchannan Aonaichte, Antonio Guterres, gur e ceum air an t-slighe cheart a tha seo gu ruige co-obrachaidh eadar-nàiseanta.

NHS na h-Alba

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba planaichean airson an NHS a thoirt gu Net Zero ro 2040 air a' char as fhaide. Bha seirbheis na slàinte ag amas air an targaid sin co-dhiù ro 2045, ach thuirt an Riaghaltas gu bheil èiginn na gnàth-shìde a' cur cabhaig san oidhirp air truailleadh a ghearradh.

Taic

'S chaidh àrdachadh a thrì uimhir, gu £36m san taic-airgid a tha Riaghaltas na h-Alba a' toirt do dhùthchannan bochda airson dèiligeadh ri buaidh na gnàth-shìde. Thàinig an gealltanas bho Nicola Sturgeon air an dàrna là mu dheireadh de ChOP26 ann an Glaschu. Thuirt am Prìomh Mhinistear gu bheil dearbhadh an sin gum faod Alba eisimpleir a thoirt do dhùthchannan eile.