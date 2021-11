Dh'èirich an àireamh air a bheil Covid fada ann an Alba gu 92,000 eadar an t-Sultain agus an Dàmhair - àrdachadh 13,000 ann an aon mhìos.

Tha a-nis iarrtas ann gun tèid buaidh Chovid fhada aithneachadh, gus na Lib Deamaich ag iarraidh clionaigean speisealta anns a h-uile roinn slàinte ann an Alba.

Seo Doneil MacLeòid.