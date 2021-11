Liverpool

Tha poilis a tha a' rannsachadh an spreadhaidh taobh a-muigh Ospadal nam Ban ann an Liverpool, den bheachd gun do thòisich am fear a bh' air cùl na h-ionnsaigh a' togail a' bhoma aige cho fada air ais ris a' Ghiblean. Tha ceannard seirbheisean poilis contra-cheannairc airson iar-thuath Shasainn cuideachd air innse gun do rugadh am bomair, Emad Al Swealmeen, ann an Iorac.

An Atmhorachd

Sheall àireamhan ùra gu bheil ìre na h-atmhorachd air èirigh chun na h-ìre as àirde airson deich bliadhna. Bha cosgais bith-beò na Rìoghachd Aonaichte a' seasamh aig 4.2% san Damhair - còrr is a dhà uimhir thairis air targaid Bhanca Shasainn. Tha an t-àrdachadh ga choireachadh air rudan mar phrìsean connaidh, aodaich agus margaidh nan seann chàraichean.

Binn Prìosain

Chaidh fear a dh'èignich 's a mhuirt peinseanair na dachaigh ann an Glaschu a chur dhan phrìosan airson co-dhiù 19 bliadhna. Mharbh Jason Graham Esther Brown a bha 66, anns an fhlat aice ann an sgìre Woodlands den bhaile anns a' Chèitean. Bha Graham, a tha 30, air binn prìosain seachd bliadhna fhaighinn ron seo airson boireannach èigneachadh ann an 2014.

Buill-Phàrlamaid

Bhòtaidh Buill-Phàrlamaid an-diugh air am bu chòir an casg bho bhith ag obair mar cho-chomhairlichean pàighte do chompanaidhean. Chaidh am plana a chur air adhart leis a' Phrìomhaire às dèidh a' chàinidh làidir a fhuair an Riaghaltas airson mar a làimhsich iad cùis Owen Paterson. Thèid Boris Johnson a cheasnachadh air a' chùis sin le Comataidh Cheangail na Pàrlamaid feasgar.

Cambo

Thàinig rabhadh gum faodadh gum bi an Rìoghachd an eismimeil chonnadh bho thall-thairis, agus gun tèid barrachd ghasaichean càrboin a chruthachadh ma sguireas sinn a' toirt ola agus gas às a' Chuan a Tuath. Sin a rèir gnìomhachas na h-ola agus a' ghas, 's iad a' bruidhinn às dèidh do Nicola Sturgeon innse nach bu chòir cead a thoirt do raon-ola ùr Cambo. Bidh e an urra ri ùghdarrasan na Rìoghachd Aonaichte co-dhùnadh an tèid an raon-ola, an iar air Sealtainn, a leasachadh.

Amazon

Dh'fhoillsich Amazon bho thoiseach na h-ath-bhliadhna nach bi e comasach do dhaoine cairtean-creideis Visa a chleachdadh airson stuth a cheannach bhuapa. Tha a' chompanaidh a' coireachadh nan cìsean pròiseas a tha Visa a' cur orra airson a bhith a' gluasad airgid. Bidh e fhathast ceadaichte do dhaoine cairtean-debit a chleachdadh. Thuirt Visa gu bheil an naidheachd na briseadh-dùil dhaibh.

Ullaverse

Agus tha fèis litreachais shònraichte ga cumail ann an Ulapul air an t-seachdain seo air a bheil an t-ainm Ullaverse. Tha pìosan bàrdachd air a bhith a' nochdadh ann an uinneagan bhùithdean air feadh a' bhaile - measgachadh de bhàrdachd thraidiseanta agus pìosan a chaidh a sgrìobhadh a dh'aona-ghnothaich airson na fèise. Tha Ullaverse ga chumail mar chomharradh gur e seo Seachdain Nàiseanta nan Leabhraichean ann an Alba.