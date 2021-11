Liverpool

Dh'fhoillsich oifigearan a tha a' rannsachadh an spreadhaidh taobh a-muigh Ospadal nam Ban ann an Liverpool, gum faodadh gum biodh am boma air a bhith air sgrios eagalach a dhèanamh mura b' e 's gun deach e dheth tràth. Thuirt iad gun robh Emad El Swealmeen air a lìonadh le ballaichean meadailt a bhiodh air obrachadh mar schrapnel. Chan eil fhios aca fhathast carson a spreadhadh am boma, ach tha iad ag ràdh gur math dh'fhaoidte gur e mar a stad an tacsaidh gu h-obann a thug air a dhol dheth.

An Ostair

Chaidh glasadh-sluaigh ùr a ghairm anns an Ostair, ann an oidhirp bacadh a chur air sgapadh a' Choròna-bhìorais. Tòisichidh an glasadh Diluain agus mairidh e airson 20 là aig a' char as fhaide. Tha na h-ùghdarrasan ag ràdh gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh às dèidh 10 là a dh'fhaicinn an gabh a thogail tràth. Tha iad cuideachd air innse gum bi e èigneachail do dhaoine banachdach a' Choròna-bhìorais fhaighinn bhon Ghearran an ath-bhliadhna.

Bun-phrìs na Dibhe

Tha buidhnean carthannais agus eòlaichean meadaigeach a' cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba àrdachadh a dhèanamh air bun-phrìs na dibhe. Thàinig 28 buidhnean còmhla airson moladh gun tèid a' chìs an-àirde bho 50sg gu 65sg airson gach aonaid. Tha Alcohol Focus Scotland ag ràdh gum feumar ceumannan a ghabhail an-dràsta, às dèidh mar a dh'èirich ìrean bàis 17% an-uiridh - an ìre as àirde ann an còrr is 10 bliadhna.

Èirinn a Tuath

Cumaidh an EU agus an Rìoghachd Aonaichte tuilleadh chòmhraidhean sa Bhruiseil an-diugh ann an oidhirp rèite fhaighinn dha na duilgheadasan cusbainn ann an Èirinn a Tuath. Thuirt Prìomhaire na h-Èireann, Micheál Martin, gu bheil rùn air an Aonadh Eòrpach fuasgladh fhaighinn air na trioblaidean a thàinig an cois Bhrexit.

Nationwide

Thuirt an Comann Togail as motha ann am Breatainn, an Nationwide, gun do dh'èirich na prothaidean aca còrr is a dhà uimhir. Sna sia mìosan chun na Sultain choisinn an comann prothaid ro chìsean de £853m. Tha Nationwide ag ràdh, leis cho làidir 's a tha margaidh taigheadais na Rìoghachd Aonaichte, gun tug iad seachad còrr is £5bn a bharrachd ann an iasadan morgaids an coimeas ris an aon àm an-uiridh.

Birmingham

Agus tha gille aois 13 ann an suidheachadh èiginneach san ospadal ann am Birmingham às dèidh ionnsaigh ghunna anns a' bhaile an-raoir. Thuirt poilis gun do dh'fhulaing am balach lot peileir na dhruim ann an sgìre Hockley Circus, goirid ro 7:00f.