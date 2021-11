Drogaichean anns na Prìosain

Thuirt Seirbheis Phrìosan na h-Alba gu bheil iad a' coimhead air dòighean ùra airson stad a chur air drogaichean. Tha na figearan as ùire a' sealltainn àrdachaidh mhòir ann an drogaichean ann am prìosain na h-Alba air a' bhliadhna tron phandemic. Bha àrdachadh 18 tursan ann sna chaidh a lorg de "valium sràide" aig prìosanaich, agus dhùblaich an àireamh de stuthan psychoactive air an do rinn oifigich phrìosain grèim.

Windrush

Thuirt buidheann de bhuill-phàrlamaid thar-phàrtaidh gum bu chòir smachd air airgead-dìolaidh sgeama Windrush a thoirt air falbh bho Oifis na Dùthcha. Thuirt Comataidh Chùisean na Dùthcha sna Cumantan gu bheil sreath laigsean a' ciallachadh nach d' fhuair airgead fhathast ach glè bheag de na tha airidh air. Thuirt Oifis na Dùthcha gun do rinn iad leasachadh air an sgeama san Dùbhlachd an-uiridh gus an deadh an t-airgead a phàigheadh a-mach nas luaithe.

Mogal na Machlaig

Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba, Humza Yousaf, gu bheil e ag èisteachd ri boireannaich a tha a' gearain gu bheil tighinn orra feitheamh ri leigheas airson trioblaid le mogal na machlaig. Tha dùil gum bi iad sin a' togail fianais aig caismeachd ann an Glaschu an-diugh. Gheall Humza Yousaf anns an Iuchar am-bliadhna gum faigheadh iad obair-lannsa aig dà chlionaig phrìobhaideach ann am Bristol agus anns na Stàitean Aonaichte. Ach tha na boireannaich ag ràdh gu bheil iad fhathast a' feitheamh ri measadh mus tachair sin. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum feum measadh ceart a bhith ann ro làimh air cosgaisean agus cùram an dèidh obair-lannsa.

Banachdach Cloinne

Agus dh'innis Humza Yousaf dhan BhBC gun dèanadh Riaghaltas na h-Alba cabhag le banachdach Chovid do chloinn nas òige nam faigheadh iad cead nan eòlaichean slàinte. Thuirt Mgr Yousaf gum fuirich e ri comhairle bho Cho-chomataidh na Banachdaich.

An t-Suain

Ghabh Pàrlamaid na Suaine ri boireannach mar Phrìomhaire airson a' chiad uair ann an eachdraidh na dùthcha sin. 'S ise Magdalena Andersson a bha ron seo na ministear ionmhais ann an Riaghaltas na Suaine.