Caroline Glachan

Chaidh dithis fhireannach aois 42 agus 43, agus boireannach a tha 42, a chur ann an grèim agus chaidh an cur fo chasaid co-cheangailte ri bàs dheugaire ann an Siorrachd Dhùn Bhreatann na Iar o chionn 25 bliadhna. Chaidh an corp aig Caroline Glachan, a bha 14, a lorg ann an Abhainn Lìobhainn ann an 1996. Tha dùil gun nochd an triùir an-diugh fhathast aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Dùn Bhreatann.

An Caolas Sasannach

Tha barrachd shoithichean beaga air a bhith a' siubhal thairis air a' Chaolas Shasannach madainn an-diugh a dh'aindeoin 's gun do bhàsaich co-dhiù 27 duine an sin an-dè nuair a chaidh am bàthadh. 'S e an tubaist as miosa de a leithid a chaidh a chlàradh. Chaidh an còigeamh fireannach a chur ann an grèim anns an Fhraing co-cheangailte ris a' chùis. Tha an dà chuid an Rìoghachd Aonaichte agus an Fhraing air a ràdh gun dèan iad barrachd ann a bhith a' feuchainn ri stad a chur air gràisgean a tha a' gabhail brath air luchd-siridh comraich.

NHS nan Eilean Siar

Chaidh stad a chur air obair-lannsa nach eil riatanach, agus air clionaigean àbhaisteach anns na h-Eileanan an Iar rè ùine. Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu bheil na seirbheisean fo uallach an-dràsta. Thuirt àrd-oifigear na buidhne, Gòrdan Jamieson, gum feumadh iad seirbheisean èiginneach a dhìon, agus gu bheil iad a' sùileachadh gur ann nas miosa a dh'fhàsas an t-uallach a th' orra thar mìosan a' Gheamhraidh. Thèid measadh a dhèanamh air an t-suidheachadh a-nise a h-uile seachdain.

Fòirneart an Aghaidh Bhoireannach

Cumaidh Pàrlamaid na h-Alba aon mhionaid de shàmhchar anns an ath uair de thìde mar chuimhneachan air an àireamh de bhoireannaich a chaidh a mharbhadh le fireannaich thairis air a' bhliadhna mu dheireadh. Tha seo a' tighinn air a' chiad là de dh'iomairt eadar-nàiseanta an aghaidh fòirneirt an aghaidh bhoireannach.

Iomain Leòdhais

Tha Comann na Camanachd air sgrìobhadh chun na companaidh aiseig Caledonian Mac a' Bhriuthainn, a dh'innse dhaibh nach eil an clàr-ama ùr a tha iad a' moladh airson na seirbheis eadar Ùige 's an Tairbeart freagarrach, 's gu bheil e buailteach cur às do dh'iomain ann an Leòdhas. Tha an Comann ag ràdh gum biodh e do-dhèante fo na molaidhean a th' ann an seòladh mu dheireadh eadar na Hearadh 's an t-Eilean Sgitheanach a ghearradh do sgiobaidhean iomain cluich ann an Leòdhas agus faighinn air ais gu Tìr-Mòr air an aon là. Thuir CalMac mar thà nach deach an clàr-ama ùr aontachadh fhathast.

An t-Arm

Mìnichidh Rùnaire an Dìon na planaichean aige airson leasachadh a thoirt air Arm Bhreatainn. Tha dùil gun can Ben Wallace ri buill-phàrlamaid gum bi 500 saighdear a bharrachd ann a thuilleadh air an 72,000 a dh'ainmich e nas tràithe am-bliadhna.