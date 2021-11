Srèana Ùr de Chovid

Coinnichidh Buidheann Slàinte na Cruinne an-diugh a dheasbad srèana ùr de Chovid a thàinig am follais ann an Afraga a Deas. Tha dragh ann gum faodadh an srèana seo a bhith nas gabhaltaiche agus nach seas banachdaichean cho math na aghaidh. Chuir an Rìoghachd Aonaichte bacaidhean siubhail air daoine à sia dùthchannan Afraganach.

An Caolas Sasannach

Thuirt ministear ann an Riaghaltas na Frainge gur e litir mhì-choltach a fhuair iad bho Bhoris Johnson as coireach nach tèid iad air adhart le còmhraidhean air an deireadh-sheachdain. Chuir am Prìomhaire litir a Pharis ag iarraidh air an Fhraing in-imrichean mì-laghail a tha a' tighinn a Bhreatainn ann am bàtaichean beaga a ghabhail air ais. Bha còmhraidhean gu bhith ann eadar riochdairean na Frainge agus Rùnaire na Dùthcha Priti Patel, an dèidh bàs 27 duine anns a' Chaolas Shasannach Diciadain.

Co-labhairt an SNP

Fosglaidh leas-cheannard an SNP, Keith Brown, co-labhairt bhliadhnail a' phàrtaidh an-diugh le gealltanas gum bi iad, anns na beagan mhìosan seo tighinn, a' dèanamh argamaid às ùr airson neo-eisimeileachd. Ach thuirt e gur e dèiligeadh ris a' phandemic am prìomhachas. Tha an SNP ag amas air referendum neo-eisimeileachd eile ro dheireadh 2023.

Clàr-ama Aiseig

Thuirt luchd-gnothaich ann an Uibhist gum faodadh call cho mòr ri £6m sa bhliadhna tighinn air eaconomaidh na sgìre ma 's e agus gun tèid Caledonian Mac a' Bhriuthainn air adhart le clàr-ama samhraidh ùr an ath-bhliadhna. Tha iad ag ràdh, mar eisimpleir, gum biodh e cha mhòr do-dhèante maorach a chur gu margaidh. Tha CalMac a' cumail a-mach gun cosgadh e £800,000 a bharrachd dhaibh sa bhliadhna seòlaidhean a chumail aig an ìre aig an robh iad air an t-samhradh ann an 2019.

Raibeart MacCoinnich

Chaidh cur às do chùis-lagha an aghaidh duine a bha na shagart agus a bha fo chasaid mu ionnsaighean drabasta an aghaidh chloinne. Chaidh Raibeart MacCoinnich, a tha 87 bliadhna de dh'aois, a thoirt à Canada a sheasamh chasaidean gun do rinn e droch-dhìol corporra agus feiseil air cloinn a bha aig aon àm ann an Sgoil Abaid Chille Chuimein, agus sgoil Chaitligeach eile. Thuirt Oifis a' Chrùin gun deach cur às dha na casaidean sin.