Omicron

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, ag iarraidh bhacaidhean siubhail nas cruaidhe mu choinneimh srèana ùr de Chovid. Tha dearbhadh ann air sia cùisean de Omicron ann an Alba - ceithir dhiubh sin ann an sgìre NHS Shiorrachd Lannraig, agus dhà ann an sgìre slàinte Ghlaschu agus Chluaidh. Chan eil ceangal aig feadhainn de na cùisean sin ri siubhal, 's tha e coltach gur ann anns a' choimhearsnachd a thog iad am bhìoras. Thuirt NHS Shiorrachd Lannraig nach eil duine dhiubh sin san sgìre acasan san ospadal. Thuirt Ms Sturgeon na bu tràithe an-diugh gu bheil i fhèin agus Prìomh Mhinistear na Cuimrigh, Mark Drakeford, ag iarraidh air a' Phrìomhaire, Boris Johnson, riaghailtean siubhail nas cruaidhe a chur an sàs.

Inbhean

Tha am Pàrtaidh Làbarach ag iarraidh atharrachadh air an t-siostam airson smachd air dol-a-mach mhinistearan ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Tha na Làbraich ag ràdh gu bheil an siostam a th' ann briste, leis nach fheum am Prìomhaire gabhail ri riaghladh an aghaidh mhinistearan caibineit. Thuirt an Riaghaltas gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill inbhe mhodhan a ghlèidheadh.

An Ear-Thuath

Tha mu 29,000 dachaigh an Alba a' dol dhan cheathramh là gun dealan an dèidh Stoirm Arwen. 'S e ceann an ear-thuath Alba an sgìre as miosa, agus tha sgoiltean Shiorrachd Obar Dheathain dùinte an-diugh, agus bidh a-rithist a-màireach.

CalMac

Thuirt Cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig Comhairle nan Eilean Siar nach eil esan riaraichte fhathast le plana ùr Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn airson clàr-ama an t-Samhraidh an ath-bhliadhna eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh. An dèidh gearain mun chiad phlana tha CalMac air tilleadh le clàr-ama den t-seòrsa a bh' ann ann an 2019 leis na seirbheisean a' cheart cho tric 's a bha iad an uairsin, ach nas lugha dhiubh sin a' seòladh leis an deic mezzanine ga chur am feum. Ach thuirt an Comh. Ùisdean Robasdan, nach eil e fhathast toilichte le sin. Tha CalMac ag iarraidh bheachdan air ais ro Dhimàirt an ath-sheachdain.