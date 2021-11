Dh'aontaich comhairlichean aig comataidh sgìreil an Eilean Sgitheanaich is Ratharsair an-diugh ri leasachadh a bharrachd aig an Stòrr.

Am measg nam planaichean tha bùth aig an làraich fhèin agus goireasan didseatach.

Tha tuilleadh aig Màiri Riddoch.