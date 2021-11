Omicron

Tha naoi cùisean a-niste dearbhte de srèana ùr Chovid an Alba. Thuirt Ministear na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil còig cùisean Omicron ann an sgìre NHS Shiorrachd Lannraig, agus ceithir ann an sgìre Ghlaschu agus Chluaidh. Tha sin trì a bharrachd air na bh' ann an-dè. Thuirt Mgr Yousaf gu bheil an Riaghaltas a' cur cabhaig ann an sgeama bustair na banachdaich, an dèidh comhairle shaidheansail gum bu chòir dhan a h-uile inbheach sin fhaighinn, agus gum bu chòir an ùine eadar an dàrna dòs agus am bustair a ghearradh gu trì mìosan.

Sasainn

Chuir am Prìomhaire, Boris Johnson, dìon air riaghailtean ùra a' Choròna-bhìorais ann an Sasainn, far am feumar a-rithist masgaichean a chleachdadh ann am bùthainnean agus air seirbheisean còmhdhail phoblach. Feumaidh luchd-siubhail a' tighinn a-steach dhan Rìoghachd Aonaichte deuchainnean PCR a ghabhail an taobh a-staigh dà là, agus fuireach air leth gus am faigh iad co-dhùnadh na deuchainn sin.

Bàs sna Prìosain

Thuirt ath-sgrùdadh gu bheil e a' faileachadh air prìosain na h-Alba dèiligeadh gu ceart ri bàs anns a' phrìosan, agus nach eil iad a' dèanamh an dleastanais do theaghlaichean a tha a' fulang anns an dòigh sin. Dh'iarr Riaghaltas na h-Alba an t-ath-sgrùdadh an dèidh bàs ceathrar phrìosanach ann an ceithir là ann an 2019. Thuirt Seirbheis Phrìosan na h-Alba gun cuir iad fàilte air dad sam bith a nì cuideachadh do theaghlaichean a dh'fhulaingeas le bàs ann am prìosain.

Dealan

Tha oidhirp a' dol an-diugh a-rithist air dealan a thilleadh gu 17,000 dachaigh ann an ceann an ear-thuath na h-Alba a th' air a bhith às aonais bho bha Stoirm Arwen ann Dihaoine seo chaidh. Tha 2,500 dachaigh eile fhathast gun dealan eadar na Crìochan, Dùn Phris, Fìobha agus Labhdainn.

Na Làbaraich

Coinnichidh ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, agus an caibineat ùr aige an-diugh an dèidh na h-uimhir de dh'atharrachadh anns na prìomh dhreuchdan an-dè. Ghabh Yvette Cooper àite Nick Thomas Symonds mar an Rùnaire Dùthcha Dùbhlannach, agus David Lammy àite Lisa Nandy mar Rùnaire Cèin Dùbhlannach.