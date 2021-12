Omicron

Chan eil ceangal eadar an deicheamh cùis an Alba de dh'Omicron, srèana ùr a' Chovid agus na naoi cùisean a bh' ann roimhe a thàinig uile bhon aon tachartas. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil an rannsachadh a' dol air adhart, ach nach eil fianais sam bith ann fhathast gur e sgapadh farsaing no leantainneach a tha seo. Tha an Riaghaltas ag amas air bustair na banachdaich a thoirt dhan a h-uile duine nas sine na 18 bliadhna ro dheireadh an Fhaoillich.

Cnapan-fala

Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil dearbhadh aca air dè tha a' piobrachadh chnapan-fala fìor chorra uair ann an cuid de dhaoine a gheibh banachdach Oxford AstraZeneca. Tha iad ag ràdh gum faodadh gur e ioma-obrachadh eadar pròtain san fhuil agus eileamaid chudromach den bhanachdaich as coireach. Thuirt eòlaichean aig Oilthigh Chardiff a ghabh pàirt anns an rannsachadh seo gun leig am fiosrachadh seo le AstraZeneca a' bhanachdach atharrachadh.

Meghan Markle

Shoirbhich le Bana-Dhiùc Shussex ann an ceum laghail eile an aghaidh na companaidh dham buin am pàipear-naidheachd am Mail on Sunday. Dhiùlt Cùirt an Ath-thagraidh oidhirp Associated Newspapers air a dhol gu làn chùis-cùirte air an do bhris iad riaghailtean mu phrìobhaideachd agus còirichean nuair a dh'fhoillsich iad earrainnean de litir a sgrìobh Meghan Markle gu a h-athair. Thuirt britheamhan gum biodh e coltach gu leòr earrann bheag às an litir fhoillseachadh, ach nach robh a bhith a' foillseachadh leth na litreach.

Tony Parsons

Tha dùil ri dithis sa chùirt an-diugh fo chasaid mu bhàs duine a chaidh a dhìth bho chionn ceithir bliadhna agus e air chuairt baidhseagail a' togail airgid do charthannas. 'S ann aig Taigh-Òsta Ghleann Urchaidh a chaidh Tony Parsons, a bha 66 bliadhna de dh'aois agus a bhuineadh do Thulach Chultraidh ann an Siorrachd Chlach Mhanainn, fhaicinn mu dheireadh san t-Sultain ann an 2017. Chaidh a chorp fhaighinn ri taobh rathad an A82 anns an Fhaoilleach ann an 2018. Thèid na fir, a tha le chèile 29 bliadhna de dh'aois, mu choinneimh Cùirt Siorraidh Dhùn Bhreatann.

Eucoir Fhòirneartach

Tha Poileas Alba ag iarraidh beachd eòlaiche air dè as coireach ri àrdachadh mòr ann an eucoir san robh fòirneart anns na h-Eileanan Siar. Bha àrdachadh còrr is 80% ann an-uiridh, a rèir nam figearan a thug Inspeactair nan Eilean, Alasdair MacLeòid, do Chomhairle nan Eilean Siar.