'S e cion taigheadais aig prìs reusanta fear dhe na draghan as motha a th' air daoine ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, le rannsachadh a' sealltainn gu bheil an gainnead seo a' toirt droch bhuaidh air gnìomhachasan agus air beatha dhaoine san sgìre.

Tha na h-ùghdarrasan ionadail a' sireadh bheachdan air a' chùis - agus mu na dh'fheumas atharrachadh san àm ri teachd.

Tha Nicole Mhoireach ag aithris.