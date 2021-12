Luchd-siubhail

Feumaidh bho mhadainn an-diugh luchd-siubhail a tha a' tighinn a Bhreatainn à dùthchannan a th' air liosta dheirg Chovid deuchainn a ghabhail dà là mus siubhail iad airson feuchainn ri smachd a chur air an t-srèana ùr den bhìoras, Omicron. Bheir am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, am fiosrachadh as ùire mun t-suidheachadh an Alba dhan Phàrlamaid ann an Holyrood feasgar. Tha na figearan as ùire ag ràdh gu bheil 71 chùis de dh'Omicron ann an Alba, an dèidh an àrdachaidh làitheil as motha fhathast an-dè.

Afganastan

Chuir seann Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, Dominic Raab, dìon air an dòigh anns an do làimhsich an Riaghaltas comraich do dh'Afganaich a bha a' teicheadh bho na Taliban. Tha cuideigin a bha ag obair dhan oifis a' cumail a-mach gun robh fàiligeadh mòr ann, cion luchd-obrach, agus nach do fhreagair an oifis mìltean de phuist-dealain bho fheadhainn ann an Afganastan a bha airidh air taic agus comraich anns an Rìoghachd Aonaichte.

Stoirm Barra

Tha Rabhadh Buidhe aig Oifis na Sìde air gèile agus sneachda le Stoirm Barra a tha a' toirt buaidh mar-thà air seirbheisean aiseig, seirbheisean rèile agus na rathaidean. Tha an stoirm air bualadh air Èirinn a Tuath agus tha còrr is 1,000 dachaigh gun dealan.

Atharrachadh na Gnàth-shìde

Tha aithisg neo-eisimeileach a' cur teagamh ann am plana Riaghaltas na h-Alba airson dèiligeadh ri Atharrachadh na Gnàth-aimsire ro 2030. Tha buill air Comataidh Atharrachadh na Gnàth-shìde ann an Westminster ag ràdh gur e glè bheag de dh'fhiosrachadh mhionaideach a th' anns a' phlana as ùire, 's tha iad ag iarraidh mìneachaidh air na targaidean airson gach bliadhna. Tha Riaghaltas na h-Alba ag amas air a bhith càrbon neodrach ro 2045 ann an dòigh a tha ceart agus cothromach.

Comhairle na Gàidhealtachd

Thèid iarraidh air buill Chomhairle na Gàidhealtachd aig coinneimh an-earrar beachdachadh air ath-sgrùdadh a dhèanamh air structar na Comhairle. Chaidh cur às dha na h-ochd comhairlean sgìreil a bh' ann nuair a chaidh Comhairle na Gàidhealtachd a stèidheachadh ann an 1995. Tha feadhainn den bheachd nach eil an structar a th' ann ag obair agus gum bu chòir cumhachd a thilleadh dha na sgìrean ionadail.