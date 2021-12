Sràid Dhowning

Tha fearg air feadhainn a chaill càirdean le Covid mu bhidio a tha a' sealltainn luchd-obrach aig Sràid Dhowning a' fanaid mu phàrtaidh Nollaige a chumail an-uiridh. Tha aithrisean ann gun deach fìon is càise a ghabhail aig an tachartas, aig àm a bha casg air leithid de chruinneachaidhean sòisealta. Tha am Prìomhaire, Boris Johnson, a' dol às àicheadh gur e pàrtaidh a bh' ann, agus thuirt e gun deach cumail ris na riaghailtean. Tha na Làbaraich agus an SNP am measg na tha ag iarraidh air a' Phrìomhaire an fhìrinn innse, 's tha mì-thoileachas am measg chùl-bheingearan Tòraidheach air a bheil dragh gun dèan seo tuilleadh cron air cliù a' phàrtaidh.

Stoirm

Tha mi 1,000 dachaigh agus gnothachas fhathast gun dealan ann an Alba an dèidh Storm Barra an-dè. Thuirt lìonra SSEN gu bheil mu 700 dhiubh sin anns an ear-thuath, ach gum bu chòir an t-seirbheis a thilleadh an-diugh. Aig aon àm bha faisg air 10,000 togalach an Alba gun dealan, ach chaidh iad sin a cheangal ris a-rithist tron oidhche.

Rathaidean

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Ceit Fhoirbeis, nach tèid am buidseat aice a-màireach air ais air gealltanas gun tèid leasachadh a dhèanamh air rathaidean an A9 agus an A96. Ghabh an SNP sa cho-bhanntachd leis na h-Uainich ri gluasad air falbh bho thogail rathaidean ùra. Thuirt Ms Fhoirbeis nach tèid airgead a ghearradh à pròiseactan an A9 no an A96.

Caisteal Leòdhais

Tha aithisg air beulaibh Comhairle nan Eilean Siar an-diugh ag ràdh gu bheil e follaiseach gun do bhris a' Chomhairle an lagh leis mar a chuir iad cùmhnant airson Caisteal Leòdhais a ruith a-mach gu tairgse. Fhuair rannsachadh taobh a-staigh na Comhairle san Damhair gun robh na h-uimhir de dh'uireasbhaidh san dòigh san deach an cùmhnant a thoirt dhan bhuidhinn Natural Retreats. A-niste tha Oifigear Faire na Comhairle air innse do chomhairlichean gun do bhris iad an lagh.

Banachdach

Tha bliadhna ann an-diugh bho chaidh a' chiad dòs de bhanachdach Chovid a thoirt seachad an Alba. 'S iad luchd-obrach na slàinte a bhiodh a' toirt seachad na banachdaich a' chiad fheadhainn a fhuair i, agus chaidh am prògram a leudachadh às dèidh sin gu daoine ann an dachannan-cùraim. Tha a-niste còrr is 80% de dh'inbhich na h-Alba le dà dhòs, agus 40% air bustair fhaighinn.