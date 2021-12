Nochd rabhadh gum faodadh an t-Eilean Sgitheanach còrr air £100m a chall gach bliadhna le sgeama-ceadachaidh 'son àitichean-fuirich air màl 'son ùine ghoirid.

Tha seo co-dhiù a rèir na buidhne turasachd SkyeConnect.

Tha iad a' gearain gun dèan an sgeama call air turasachd is nach cuidich e nas motha ann a bhith a' glèidheadh àitichean-còmhnaidh do mhuinntir an eilein.

Seo Alasdair MacLeòid.