Bacaidhean

Tha dùil ri comhairle ùir bho Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, feasgar air meudachd chruinnichidhean sòisealta mar dhòigh air smachd a chur air srèana ùr a' Chovid, Omicron. Tha dùil gum bi a' chomhairle sin mu cia mheud duine a bu chòir cruinneachadh ann an aon dachaigh aig an aon àm. Tha dùil ri sùbailteachd mu àm na Nollaige, 's tha a h-uile coltas gur e comhairle a bhios an seo, seach riaghailtean stèidhichte san lagh.

Sasainn

Thuirt mu 70 de na cùl-bheingearan Tòraidheach gu bheil iad an dùil bhòtadh an aghaidh mholaidhean Bhoris Johnson airson teisteanas banachdaich airson faighinn gu tachartasan mòra ann an Sasainn. Ged a nì iad sin àr-a-mach tha làn-dùil gun tèid gabhail ri Plana B an Riaghaltais, le taic nan Làbarach, agus dragh ann nach fhada gus am bi Omicron air an t-srèana as bitheanta den bhìoras.

Foghlam

Thàinig crìonadh air ìre litreachais agus àireamhachd ann am bun-sgoiltean na h-Alba. Seo a' chiad dhearbhadh gu nàiseanta air buaidh a' phandemic air foghlam na cloinne as òige. Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville, gu bheil a' bhuaidh sin follaiseach.

Cosnadh

Dh'èirich an àireamh den t-sluagh a th' ann an cosnadh an Alba gu 74.6% air a' chairteal mu dheireadh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gu bheil an àireamh a tha gun obair air tuiteam beagan, ach gu bheil barrachd chosnaidhean bàn. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil mì-chinnt a' phandemic fhathast a' toirt droch bhuaidh air an eaconomaidh.

An t-Eilean Sgitheanach

Tha buidheann iomairt na Gàidhlig, Misneachd, ag ràdh gu bheil an àireamh àitichean air màl do luchd-turais san Eilean Sgitheanach aig ìre a-niste nach eil math dhan eilean, agus e a' dèanamh cron air coimhearsnachdan. Bha Misneachd a' freagairt beachd SkyeConnect, a' bhuidheann turasachd air a bheil dragh gun dèan riaghailtean agus sgeama cheadachd ùr a thig gu bith an ath-bhliadhna lùghdachadh mòr air an àireamh àitichean air màl goirid, leithid AirBnB.

Maoin Coimhearsnachd na Gàidhlig

Tha Fearann Coimhearsnachd na h-Alba, le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig, a' toirt cuideachaidh do chòig pròiseactan coimhearsnachd anns na h-Eileanan. Seo a' chiad chuairt de thabhartasan fo sgeama pìleat ùr Maoin Coimhearsnachd na Gàidhlig, a tha ag amas air a' Ghàidhlig a bhrosnachadh mar chànan coimhearsnachd. Thèid £49,500 a roinn eadar còig buidhnean - Urras Coimhearsnachd Àrnoil agus Bhràgair ann an Leòdhas; Leasachadh Coimhearsnachd Horsiadair ann an Leòdhas; Urras Cheann a Tuath na Hearadh; Urras Coimhearsnachd Phort Rìgh 's a' Bhràighe, agus Urras Leasachaidh Choimhearsnachd Thiriodh.