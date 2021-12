Naidheachdan 11:00

Riaghailtean Covid

Tha riaghailtean Covid ùra an sàs ann an Alba bho an-diugh a tha a' toirt buaidh air bùthannan agus àiteachan aoigheachd. Tha e a' tighinn air bùthannan an dreach nam broinn atharrachadh gus nach bi cus dhaoine a' cruinneachadh annta agus thathas ag iarraidh air taighean-seinnse agus taighean-bìdh tilleadh gu òrdachadh aig na bùird. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum bi luach ceud millean not de thaic ann, ach tha luchd-gnothaich ag ràdh gum feum fios a bhith aca cuin a gheibh iad an t-airgead sin.

Fo-thaghadh

Thuirt na Liberalaich Dheamocratach gun tàinig atharrachadh air poileataigs Bhreatainn an dèidh dhaibh cur às do mhòr-chuid nan Tòraidhean ann am fo-thaghadh Shropshire a Tuath. Bha cha mhòr sia mìle bhòt a bharrachd aig Helen Morgan dha na Lib Deamaich. Anns an taghadh ann an 2019, bha na Tòraidhean cha mhòr trì thar fhichead mìle bhòt air thoiseach air na Làbaraich anns an dàrna àite. Thuirt fear de na buill-phàrlamaid Tòraidheach as fhaide ann an Taigh nan Cumantan, Sir Roger Gale, gun do dh'fhàg luchd-bhòtaidh teachdaireachd shoilleir aig Boris Johnson.

Teine

Thuirt luchd-smàlaidh ann an Lunnainn gun deach ceathrar ghillean beaga, a chaill am beatha ann an teine a-raoir, am fàgail gun duine a' coimhead às an dèidh. 'S e twins a bha annta, trì agus ceithir bliadhna de dh'aois. Tha rannsachadh ann mun teine san dachaigh ann an sgìre Sutton ann an ceann a deas a' bhaile. Tha boireannach, a tha seachd bliadhna fichead de dh'aois, an grèim fo amharas mu dhìth-cùraim chloinne.

Cànain

Tha rannsachadh ag ràdh gu bheil an còigeamh cuid den t-seachd mìle cànan a tha air an t-saoghal ann an cunnart a dhol à bith ro dheireadh na linne seo. Thuirt an rannsachadh ann an Astràilia gur e modhan conaltraidh ùra an là na-diugh agus nas lugha dhaoine a' faighinn oideachadh dà-chànanach a tha air cùl a' chrìonaidh.