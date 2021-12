Innsidh Nicola Sturgeon an-diugh am bi an còrr riaghailtean ann airson feuchainn ri smachd a chur air streuna Omicron a’ Choròna-bhìorais. Tha dùil gun toir i am fiosrachadh sin do Phàrlamaid na h-Alba goirid an dèidh 2f. Bidh cead aig teaghlaichean cruinneachadh airson na Nollaig agus tha dùil ma bhios bacaidhean sam bith as ùr ann eadar seo agus deireadh na bliadhna gur ann air cruinneachaidhean agus tachartasan mòra as motha a bheir iad buaidh.

Tha gnìomhachas na h-aoigheachd ann an Sasainn ag iarraidh soilleireachd bhon riaghaltas air am bi tuilleadh bhacaidhean orra an sin. Thuirt Boris Johnson an-dè nach bi riaghailtean ùra ann an-dràsda ach le cùisean a sìor èirigh nach urrainn dha gealltainn nach tachair sin fhathast.

Dh'fhosgail stòras anns a’ Chuimrigh a bheir taic do chlubaichean agus ionadan spòrs le casg an sin bhon là as dèidh na Nollaig air luchd-amhairc. Thuirt Riaghaltas na Cuimrigh gun toir sin buaidh air a h-uile spòrs a-muigh agus a-staigh agus aig ìre phroifeiseanta agus amaitearach.

Ghabh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte £17.4b air iasad anns an t-Samhainn, cha mhòr £5b nas lugha na bh' ann air an aon mhìos an-uiridh. Tha figearan ùra an-diugh ag ràdh gun do ghabh an riaghaltas £136b air iasad eadar am Màrt agus an t-Samhain am-bliadhna.

Fhuair rannsachadh a rinn Seirbheis na Cruinne aig a’ BhBC dearbhadh air cò uile a chaill am beatha nuair a chaidh geòla san robh iad fodha sa Chaolas Shasannach air a’ mhìos seo chaidh. 'S e Curdaich Ioracach, boireannaich agus clann nam measg, a bh' anns a’ mhòr chuid den 29 duine dem luchd-siridh comraich a chaidh am bathadh san tachartas.

Tha fiathachadh aig coimhearsnachdan ann an sgìrean dùthchail agus eileanach taic-airgid iarraidh bho stòras anns a bheil £3m airson cumhachd nas uaine agus nas saoire a leasachadh. 'S ann le taic na sgeama seo a chaidh panalan grèine a chur ann an Eilean Eige agus pìob ùr airson sgeama haidro ann an Cnòideart.