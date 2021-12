Thuirt Leas Phrìomh Mhinistear na h-Alba, John Swinney, gu bheil an riaghaltas a' beachdachadh air riaghailtean Covid mu fhuireach air leth atharrachadh ann an Alba 'son cuideam a thoirt far nan seirbhisean poblach. An-dràsta tha tighinn air feadhainn aig a bheil làn bhanachdach, agus air a bheil Covid, fuireach air leth 'son deich là. Ann an Sasainn chaidh an ùine sin a' ghearradh gu seachdain do dh'fheadhainn a gheibh dearbhadh le deuchainn lateral flow nach eil a’ bhìoras orra air an t-siathamh agus seachdamh latha a’ fèin-aonranachadh. Chuir Mgr Swinney dìon cuideachd, mar riaghailtean ciallach, air na bacaidhean ùra a thig gu bith ann an Alba air an là às dèidh na Nollaig.

Tha Seanadh Stormont a' coinneachadh an-dràsta a dheasbad riaghailtean Covid ùr do dh'Èirinn a Tuath. Agus tha dùil ri fiosrachadh bho Phrìomh Mhinistear na Cuimrigh, Mark Drakeford, an-diugh mu riaghailtean ùr mu ghnìomachas na h-aoigheachd agus measgachadh air taobh a-staigh dhorsan.

Tha eòlaichean slàinte ann an Iosrael a' moladh an ceithreamh dòs de bhanachdach a thoirt do dhaoine nas sine na 60 bliadhna de dh'aois agus dragh orra an sin mun ìre aig a bheil strèuna Omicron a' sgapadh. Cha deach fianais a' cur taic ris a’ mholadh sin fhoillseachadh fhathast ach chaidh an dearbh eòlaichean air a’ phanal seo an aghaidh a’ cheithreamh dòs nuair a choinnich iad an t-seachdain seo chaidh.

Cha robh fàs eaconomaigeach na Rìoghachd Aonaichte buileach cho mòr 'sa bha dùil sna mìosan eadar an Iuchair agus an t-Sultain. Bha Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' cur sin aig 1.3 % ach tha iad a-niste air ìsleachadh gu 1.1% .

Fhuair luchd-teasairrginn corp ann an Loch Abar far an robh iad a' coimhead 'son duine a bha a dhìth. 'S ann feasgar Diluain a chualas mu dheireadh bho Stuart Baillie, à Bo'ness, a bha 60, agus a dh'fhalbh a choiseachd à Gleann Nibheis a dh'ionnsaigh Aonach Beag agus Aonach Mòr. Thuirt poilis nach do rinn iad aithne fhoirmeil fhathast ach gun do chuir iad fios air teaghlach Mhgr Baillie.