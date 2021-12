Tha Riaghaltas na h-Alba a' tomhas gun tàinig crìonadh dà fhichead sa cheud air na tha de bhradan ann an aibhnichean na h-Alba thar an dà fhichead bhliadhna mu dheireadh.

Ach tha luchd-rannsachaidh a tha ag obair air Abhainn Charainn air Taobh Siar Rois dhen bheachd gun gabh sin leasachadh le bradan òg àrach ann an hatchery mus tèid an cur an uair sin am measg a' bhradain fhiadhaich. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid ...