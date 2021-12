Afganaich ann an Leòdhas

Tha dithis pheathraichean Afganach, a thàinig a Leòdhas an dèidh teicheadh bhon Taliban air a bhith ag innse mar a tha coibhneas nan daoine air a bhith na chuideachadh mòr dhaibh sa bheatha ùr aca.

Bha Frishta agus Farzana Matin ag obair ann an Kabul do Bhunait Linda Norgrove, a stèidhich pàrantan an neach-cobhair an dèidh dhi bàsachadh tro iomairt a dh'fheuch a saoradh 's i am bruid aig na Taliban. Chaidh an tè-naidheachd again, Eilidh NicLeòid, a thadhal orra feuch mar a tha a' dol dhaibh ...