Covid

Tha dùil gun àrdaich an àireamh de chùisean Covid ann an Alba thairis air na làithean air thoiseach. Tha seo às dèidh na h-àireamhan às àirde a-riamh a bhith air an clàradh thairis air deireadh sheachdain na Nollaige. 'S e Omicron a th' air 85% dha na cùisean.

PCR

Tha stiùiriche clionaigeach nàiseanta na h-Alba, Jason Leitch, ag ràdh gu bheil e a' sùileachadh nach bi daoine a' feitheamh cho fada sa bha iad airson buil nan deuchainnean PCR aca fhaighinn air ais. Tha seo a' tighinn as dèidh aithrisean gun robh aig cuid ri feitheamh suas ri 4 latha airson buil an deuchainn aca fhaighinn.

Cal Mac

Tha an coròna-bhìoras fhathast a' toirt buaidh air seòlaidhean agus air seirbheisean àiseig Chal Mac. Tha seòlaidhean eadar an t-Òban, Colla agus Tiriodh dheth. Chan eil ach aona shoitheach a' seòladh a dh' Ìle an-dràsta, le buaidh chùisean Covid am measg criùbha nan soithichean. Tha seirbheisean eile cuideachd fo mhaill, no fo cheist. A bharrachd air an sin, chan eil biadh no deoch ri fhaotainn mar is àbhaist air cuid dha na seòlaidhean an-dràsta. Dh' iarr a' chompanaidh air daoine a tha gu bhith air na seòlaidhean nas fhaide aca a bhith mothachail dhen seo, agus ullachadh a dhèanamh ro-làimhe.

Stàitean Aonaichte

Chaidh innse do dhaoine anns na Stàitean Aonaichte air a bheil Covid gum faod iad an ùine a tha iad gan cumail fhèin air falbh bho dhaoine eile a ghearradh bho dheich latha gu coig mura h-eil comharran sam bith den tinneas orra agus ma chumas iad còmhdach-aodainn orra. Tha na h-Ionadan airson Smachd air Galairean ag ràdh gu bheil a mhòr-chuid de chùisean a' sgapadh anns an dà latha mus nochd comharran agus an trì latha an dèidh làimhe.

Càraid

Chaidh càraid a chaidh a lorg marbh ann an taigh ann am Baile Dhùn Lèibhe Là na Sàbainn ainmeachadh mar Denis is Mary Fell a bha le chèile trì fichead bliadhna sa trì deug. Dhearbh Poileas Alba gun deach fireannach aois naoi bliadhna deug a chuir fo chasaid co-cheangailte ris a' chùis. Tha dùil gu nochd am fireannach aig Cùirt an t-Siorraidh ann am Baile Dhùn Lèibhe a-màireach.

Smocadh

Tha rannsaichean air rabhadh a thoirt gu bheil deugairean aig a bheil pàrantan no luchd-cùraim a tha smocadh ceithir tursan nas buailitiche tòiseachadh air iad fhèin. Tha an rannsachadh a rinn Colaiste na h-Ìmpireachd ann an Lunnainn na phàirt de dh' iomairt riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' sealltainn a' bhuaidh a th' aig inbhich a tha smocadh air òigridh nam beatha.

Bradain Fhiadhaich

Thathar a' cuir innealan lorgaidh sònraichte ann am bradain fhiadhaich airson clàr a chumail dhan t-slighe a tha iad a' gabhail à Alba chun a' Chuain Shiar. Tha am pròiseact rannsachaidh ag amas air tuigse fhaighinn air carson a tha àireamh a' bhradain fhiadhaich air crìonadh cho mòr anns na bliadhnaichean mu dheireadh. Tha riaghaltas na h-Alba a' cur taic £400,000 ris an obair rannsachaidh.