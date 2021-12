Covid

Bheir am Prìomh Mhinistear fiosrachadh ùr seachadh mu shuidheachadh Covid na dùthcha nuair a thilleas a' Phàrlamaid feasgar. Bha an àireamh chùisean aig còrr air 11,000 an là às dèidh na Nollaige. Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, gu bheilear a' beachdachadh air an ùine a dh'fheumas daoine iad fhèin a chumail fa leth a lùghdachadh o 10 là dìreach mar a rinn Sasainn agus cuideachd na Stàitean Aonaichte mar-thà.

Agus tha an Leas-Phrìomh Mhinistear air rabhadh a thoirt do dhaoine gun siubhal tarsainn air na crìochan a Shasainn airson na Bliadhna Ùire. Chaidh clubaichean oidhche an seo ann an Alba a dhùnadh 's chaidh cuirmean Bliadhna Ùire cuideachd a chur dheth. Bha seo mar phàirt de riaghailtean ùra Chovid.

Tacsaidhean

Tha dràibhearan tacsaidh phrìobhaideach a' togail fianais ann an Glaschu an-diugh 's iad a' cumail a-mach gun deach am fàgail às an sgeama a chuir an Riaghaltas ann an seo air dòigh airson ghnothachasan a tha a' call air sàilleabh riaghailtean a' Choròna-bhìorais. Dh'fhoillsich ministearan gum biodh £375m ri fhaotainn do dhiofar ghnìomhachasan. Thuirt neach-labhairt an Riaghaltais gun deach coinneamh a chumail le dràibhearan airson beachdachadh air na h-iarrtasan aca.

Cosnaidhean Dìon

Tha BAE Systems a' dol a dh'fhastadh cha mhòr 1,700 preantas agus daoine a th' air ùr-cheumnachadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte an ath-bhliadhna. Thuirt a' chompanaidh uidheamachd dìon gur e seo an iomairt fastaidh as motha a bh' aca riamh ann an aon bhliadhna. Bidh a' chuid as motha de na dreuchdan ann an ceann a tuath Shasainn. Bidh feadhainn cuideachd ann an ceann a deas Shasainn, ann an Alba agus anns a' Chuimrigh. Bidh an obair stèidhichte air prògraman ùra teicneòlais.

Oifigear Poilis

Chaidh poileasman le feachd Mherseyside a chur às a dhreuchd an dèidh èisteachd fìor mhì-ghiùlain. Chualar gun robh Ryan Connolly air dealbhan gràin-cinnidh agus an aghaidh dhaoine gèidh a sgaoileadh. Tha am pàipear-naidheachd an Guardian cuideachd ag aithris gun do thog Connolly dealbhan dheth fhèin aig làraich muirt.

Cosgaisean

Tha buidheann comhairleachaidh eaconomach ag ràdh gum bi dachaighean air feadh na Rìoghachd Aonaichte £1,200 nas miosa dheth an ath-bhliadhna air sgàth 's mar a tha cìsean agus cunntasan cumhachd ag àrdachadh, ach cuideachd turastalan dhaoine a' fuireach aig an aon ìre. Thuirt an Resolution Foundation gum bi cùisean teann dha-rìribh dhan mhòr-chuid an ath-bhliadhn'.