Deuchainnean Covid

Mhol Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gum biodh daoine a bhiodh airson deuchainn PCR airson a' Choròna-bhìorais fhaighinn a bhith a' cumail orra a' feuchainn air-loidhne agus an tuilleadh dhiubh gu bhith ri fhaotainn. Tha mòran dhaoine air a bhith a' gearain mu dhuilgheadasan a bhith aca deuchainn PCR a chur air dòigh tron t-siostam nàiseanta. Bha còrr air 15,000 cùis ùr dearbhte ann an àireamhan a' bhìorais an-dè. Siud an àireamh làitheil a b' àirde riamh de chùisean ùra Chovid ann an Alba.

NHS Shasainn

Tha an NHS ann an Sasainn ga ullachadh "cha mhòr ro chogadh" a rèir eòlaichean, le ospadalan sònraichte gan stèidheachadh às ùr air ochd làraichean. Tha sin ri linn an dragh mun àireamh chùisean Chovid a th' ann. Bidh na h-ospadalan Nightingale uile air chomas mu 100 euslainteach a ghabhail nam biodh na seirbheisean slàinte san sgìre aca fo uallach le àireamh ro mhòr de dh'euslaintich. Tha Rùnaire Slàinte na h-Alba cuideachd air iarraidh air oifigich a bhith a' beachdachadh air am biodh a leithid a dhìth an seo.

Ghislaine Maxwell

Dh'fhaodadh binn prìosain cho fada ri 65 bliadhna a dhol air Ghislaine Maxwell airson clann-nighean a thàladh 's ullachadh airson ionnsaighean feiseil orra le Jeffrey Epstein. Tha sin a' ciallachadh gum biodh i sa phrìosan fad a' chòrr de a beatha. Chaidh a faighinn ciontach le diùraidh ann an New York an-raoir de chòig de na sia casaidean a bha na h-aghaidh. Tha an teaghlach aice a' cumail a-mach gun dèan i ath-thagradh an aghaidh breith na cùirte. Bha Jeffrey Epstein fhèin air a lorg marbh ann an cealla prìosain ann an 2019 far an robh e a' feitheamh cùis cùirte.

CalMac

Tha cosgaisean càraidh air bàtaichean-aiseig ChalMac air èirigh còrr air 22% bho thòisich an cùmhnant aiseig as ùire a th' aca ann an 2016. Tha sin a rèir fiosrachaidh a dh'iarr am Pàrtaidh Làbarach fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh. Tha na Làbaraich a' cumail a-mach gu bheileas a' leigeil leis na h-aiseagan a dhol meirgeach agus tha iad ag ràdh gur e cho sean 's a tha na bàtaichean a bu choireach ri mar a tha cosgaisean orra ag èirigh. Thuirt Còmhdhail Alba gu bheil aois nam bàtaichean ag èirigh ceart gu leòr, ach thuirt iad gu bheil iad a' cosg co-dhiù £580m thairis air còig bliadhna air bàtaichean ChalMac ùrachadh.

'S aon chriomag eile ann an seo mun Choròna-bhìoras, sin gun robh 855 duine a bhàsaich anns an Rìoghachd Aonaichte anns an t-seachdain chun an 17mh là den mhìos agus Covid19 ainmichte air clàr a' bhàis. Bha sin sìos air an t-seachdain ron sin. Nochd am fiosrachadh bho Oifis nan Staististig Nàiseanta dìreach bho chionn ghoirid. Bha an àireamh dhaoine a bhàsaich gu h-iomlan fhathast 14% nas àirde na bhiodh dùil aig an àm seo a rèir nan còig bliadhnaichean ron sin.