Ionadan Banachdaich

Tha ionadan banachdaich fosgailte a-rithist an-diugh an Alba an dèidh a bhith dùinte airson dà là air an deireadh-sheachdain. Le sgoiltean a' tilleadh an t-seachdain seo tha iomairt ann gus toirt air tuilleadh òigridh a' bhanachdach fhaighinn. Tha cead a-niste aig feadhainn eadar 12 agus 15 bliadhna de dh'aois air an dàrna dòs dhith. Chan eil riaghailtean ùra sam bith sna sgoiltean aig an ìre seo ged a tha dragh ann ma 's e 's gum bi àireamh mhòr thidsearan dheth le Covid no a' fuireach air leth. Tha aonadh nan tidsearan, an EIS, ag ràdh gum feum sgoiltean fa leth ullachadh airson tilleadh gu oideachadh aig astar.

Còmhdhail

Tha buaidh Chovid cuideachd air seirbheisean còmhdhail. Tha Scotrail a' ruith nas lugha sheirbheisean air clàr-ama eadar-dhealaichte bho a-màireach leis na tha de luchd-obrach dheth an-dràsta. Bidh an t-atharrachadh sin ann gu deireadh na mìos. Tha an dearbh shuidheachadh aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn, a th' air gluasad bho an-diugh fhèin gu clàr-ama nas lugha airson trì seachdainean, dhan 23mh là den mhìos seo air a' char as giorra.

Na h-Eileanan Siar

Tha dearbhadh ann airson a' chiad uair air srèana Omicron a' bhìorais anns na h-Eileanan an Iar. Thuirt Àrd-Oifigear NHS nan Eilean Siar, Gòrdan Jamieson, gun tàinig an srèana ùr am follais anns na deuchainnean ionadail an sin.

Am Prionnsa Anndra

Tha dùil gun tèid pàipear laghail fhoillseachadh an-diugh agus fear-lagha a' Phrionnsa Anndra ag ràdh gun cuir sin às dhan chùis shìobhalta a tha na aghaidh anns na Stàitean Aonaichte. Tha am fear-lagha, Anndra B Brettler, ag argamaid gun do ghabh Virginia Giuffre, a tha a' fàgail air a' Phrionnsa gun tug e ionnsaigh dhrabasta oirre ri aonta a chuireadh stad air a' chùis-lagha. Tha e coltach gun do rinneadh an t-aonta sin ann an 2009 eadar Ms Giuffre agus Jeffrey Epstein nach maireann, a chaidh a dhiteadh airson drabastachd. Tha am Prionnsa Anndra a' dol às àicheadh a h-uile casaid na aghaidh.

An Ugràin

Thuirt an Ceann-Suidhe Biden gun gluais na Stàitean Aonaichte gun dàil ma 's e agus gun toir an Ruis ionnsaigh air an Ugràin. Bhruidhinn Mgr Biden ri Ceann-Suidhe na h-Ugràin an-raoir, agus thuirt e gun seas Aimeireaga uachdranas agus còraichean tìre na h-Ugràin.