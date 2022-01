Omicron

Tha eòlaichean slàinte den bheachd gun ruig srèana Omicron a' choròna-bhìorais àirde ann an Alba an ceann eadar seachdain agus deich là. Tha dùil gun lean an àireamh chùisean ag èirigh gu meadhan na mìosa agus an àireamh a thèid dhan ospadal airson beagan sheachdainean an dèidh sin. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil an bhìoras a' sgapadh an-dràsta aig an ìre as miosa a bha iad a' cur romhpa. Ach thuirt e gu bheil coltas ann, le fiosrachadh a thèid fhoillseachadh a-màireach, nach eil faisg uimhir 's bha dùil a' dol dhan ospadal le Omicron.

Riaghailtean Covid na h-Alba

Thàinig atharrachadh air riaghailtean Covid na h-Alba an-diugh - a' gearradh na h-ùine a' fuireach air leth. Tha cead ann a-niste sgur a dh'fhuireach air leth an dèidh seachd là cho fad 's gu bheil sreath dheuchainnean an dèidh dearbhadh nach eil Covid air duine.

Gnìomhachas an t-siubhail

Tha gnìomhachas nan saor-làithean an dòchas gun lean Riaghaltas na h-Alba eisimpleir Shasainn, a thog riaghailtean mu shiubhal eadar-nàiseanta. Chan fheum feadhainn a tha air dà dhòs dhen bhanachdaich fhaighinn deuchainn lateral flow no PCR a dhèanamh mus tig iad a-staigh a Shasainn. Agus chan fheum daoine a tha a' tilleadh dhan dùthaich fuireach aig an taigh fhad 's a tha iad a' feitheamh brath deuchainn. Thig an t-atharrachadh sin ann an Sasainn gu buil aig ceithir uairean sa mhadainn a-maireach.

Sgoiltean na Gàidhealtachd

Tha Comhairle na Gàidhealtachd den bheachd gum faodadh sgoiltean tilleadh gu oideachadh aig astar leis mar a tha cùisean Covid ag àrdachadh sa sgìre. Thill sgoiltean na sgìre an-diugh ach tha dragh ann nach lean foghlam gun bhristeadh leis cho bitheanta sa tha an bhìoras a' fas. Tha 350,000 cùis ùr de Chovid ann an sgìre NHS na Gàidhealtachd bho thoiseach na bliadhna agus tha na h-àireamhan làitheil as motha ann bho thòisich am pandemic.

Drugaichean

Tha Libearalaich Dheamocratach na h-Alba ag ràdh gum feum taic eadar-nàiseanta iarraidh do dh'èiginn dhrugaichean na h-Alba. Dh'fhoillsich na Lib Deamaich figearan a tha ag ràdh gun do rugadh còrr is 850 leanabh ann an Alba, bho 2017, le comharran gun robh iad a' fulang le buaidh dhrugaichean. Tha seo dìreach seachdain an dèidh do Cheannard Bhuidheann-Gnìomha Dhrugaicheabn na h-Alba an dreuchd fhagail. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' cur taic do sheirbheisean bhoireannach agus teaghlaichean aig meadhan na h-iomairt an aghaidh dhrugaichean.

Djokovic

Feumaidh Novak Djokovic feitheamh ri èisteachd cùirte Diluain a dh'fhaicinn am faod e fuireach ann an Astràilia. Shiubhail e a Mhelbourne airson Farpais Theanais Astràilia ach thug na h-ùghdarrsan bhuaithe an bhìosa agus iad ag ràdh gum buin na riaghailtean mu bhanachach Chovid dhan a h-uile duine. Bha Djokovic air cead meidigeach fhaighinn ag ràdh nach leigeadh e a leas dearbhadh air banachdach.