Novak Djokovic

Thuirt roinn in-imrich Astràilia gu bheil ministearan fhathast a' beachdachadh air am bu chòir dhan chluicheadair teannais Novak Djokovic a bhith air a chur a-mach às an dùthaich. Tha sin a dh'aindeoin 's gun do bhuannaich e ath-thagradh an aghaidh a' cho-dhùnaidh gun leigeil leis faighinn a-steach. Cho-dhùin britheamh nach deach na modhannan obrach ceart a leantainn nuair a chaidh a bhìosa a thoirt bhuaithe air sgàth adhbharan co-cheangailte ri banachdach a' Choròna-bhìorais.

NHS nan Eilean Siar

Dh'innis Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gu bheil iad a' dol a leantainn orra a' cur dàil rè ùine air cùram agus leigheas neo-riatanach airson gun urrainn dhaibh dèiligeadh ri cùisean riatanach aillse agus cùram ris nach robh dùil ann an dòigh èifeachdaich. Thèid an ceann-là a chaidh a thoirt do chuid a tha a' feitheamh ri obair-lannsa no cùram far nach eil iad a' fuireach an oidhche am measg eile a ghluasad gu àm eile. Thuirt an t-Àrd-Oifigear Gòrdan Jamieson gu bheil an t-seirbheis fo uallach mhòr an-dràsta, agus gun tèid coimhead ris an t-suidheachadh a-rithist aig deireadh na mìos.

Grianaig

Thugar fireannach aois 27 bliadhna an grèim co-cheangailte ri bàs Àdhaimh MhicAnndrais ann an Grianaig. Fhuairear Mgr MacAnndrais, aois 22, 's e air a ghoirteachadh gu dona faisg air Sràid Ann anns a' bhaile air an dàrna là den mhìos. Chaidh a ghairm marbh anns an ospadal grèis às a dhèidh. Tha dùil ris an duine a tha fo chasaid anns a' chùirt an-diugh.

New York

Chaidh 19 duine a mharbhadh agus còrr agus 30 duine a leòn ann an teine ann an New York. Thuirt an luchd-smàlaidh gun robh iad den bheachd gur e inneal teasachaidh nach robh ag obair ceart a dh'adhbharaich an teine ann an tùr fhlataichean anns a' Bhronx. Thathas a' tuigsinn gur e an teine as miosa a th' air a bhith ann na New York ann an 30 bliadhna.

Bochdainn

Thuirt Buidheann Comhairleachaidh a' Phobaill air a' Ghàidhealtachd gu bheil bochdainn a' toirt fìor dhroch bhuaidh air an sgìre agus gum faodadh an suidheachadh fàs nas miosa anns na mìosan a tha romhainn. Tha iad a' coireachadh Covid agus buaidh a' bhìorais air an eaconomaidh. Tha iad an-dràsta a' sireadh luchd-comhairleachaidh saor-thoileach airson an cuideachadh agus àireamh mhòr de dhaoine a' dol thuca ag iarraidh taice.

Siubhal Òigridh

Bho an-diugh 's urrainn dha duine sam bith nas òige na 22 iarrtas a chur a-steach airson a bhith a' siubhal air bus an-asgaidh. Ach thathas a' cur ìmpidh air òganaich tagradh a dhèanamh ma tha siubhal deatamach nam beatha làitheil airson obair no foghlaim. Tha bacaidhean Chovid an-dràsta a' brosnachadh dhaoine a bhith a' fuireach aig an taigh ma 's urrainn dhaibh. Bidh siubhal do dhaoine aois 21 agus nas òige a' tòiseachadh air an là mu dheireadh den mhìos.