Sràid Dhowning

Tha barrachd uallaich ga chur air Boris Johnson an dèidh dha a thighinn am follais gun do chuinnich mu 30 duine airson pàrtaidh ann an gàrradh Sràid Dhowning anns a' Chèitean 2020 nuair a bha an dùthaich fo ghlasadh-sluaigh. Thuirt feadhainn a bha an làthair gun robh am Prìomhaire agus a bhean ann. Tha Scotland Yard ag ràdh gu bheil iad a' conaltradh le Oifis a' Chaibineit mun chùis. Thuirt ceannard an SNP ann an Westminster, Ian Blackford, gum bu chòir do Mhgr Johnson a dhreuchd fhàgail.

Alba

Bheir Prìomh Mhinistear na h-Alba òraid mu riaghailtean Chovid seachad feasgar. Trì seachdainnean air ais chuirear bacadh air an àireamh dhaoine a bha ceadaichte aig tachartasan a-staigh agus a-muigh. Dh'fheumadh clubaichean oidhche dùnadh. Chuirear na riaghailtean an sàs gus stad a chur air gnè Omicron den bhìoras o bhith a' sgaoileadh.

Flù nan Eun

Dh'fhaodadh gu bheil an sgapadh de Flù nan Eun a th' air na mìltean eun a mharbhadh air costa Sholmhaigh air an ìre as miosa a ruighinn. 'S e cathain a th' anns a' chuid as motha de na h-eòin a th' air bàsachadh. Thuirt an RSPB an Alba gu bheil coltas ann gu bheil an àireamh a th' air bàsachadh aig an tèarmann nàdair aca ann am Mersehead air tuiteam, ach gu bheil e ro thràth a ràdh nach èirich an àireamh chùisean a-rithist.

Ovo

Tha tè de na companaidhean chumhachd as motha ann am Breatainn air leisgeul a thabhann 'son a bhith a' comhairleachadh do luchd-cleachdaidh gum b' urrainn dhaibh airgead a shàbhaladh 'son an cumail fhèin blàth le bhith a' cur gàirdean timcheall air peataichean, a bhith ag ithe lite, agus le bhith a' glanadh an taighe. Tha Ovo, aig a bheil SSE a-nis, air am blog anns an robh an stiùireadh a tharraing. Ghabh iad ris nach robh na molaidhean cuideachail no iomchaidh.