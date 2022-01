Tuathan-gaoithe

Chaidh 17 pròiseactan a thaghadh 'son tuathan-gaoithe ùra aig muir a thogail ann an Alba. Bha còrr 's 70 tagradh anns a' chuairt seo de sgeama ScotWind. Tha na pròiseactan sin airidh a-nis air taic-leasachaidh sa bheil luach cha mhòr £700m. 'S ann far chosta an ear na h-Alba a tha a' mhòr-chuid de na sgeamaichean a shoirbhich ach tha trì dhiubh far Leòdhais agus aonan beagan tuath air Ìle.

Riaghailtean

Tha cead bho an-diugh aig sluagh tilleadh gu tachartasan mòra a-muigh ann an Alba. Chaidh bacaidhean a stèidheacadh air a' mhìos seo chaidh nuair a bha cùisean Covid ag èirigh. Tha sgeama teisteanais Chovid ann fhathast 'son chruinneachaidhean mòra. Tha dùil ri fiosrachadh bhon Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, a-màireach mu thogail tuilleadh de na bacaidhean.

Texas

Chaidh dithis dheugairean a chur an grèim ann am Manchester an dèidh mar a chuir fear à Blackburn ceathrar am brùid aig sionagog ann an Texas Disathairne. Chaidh Malik Faisal Akram a mharbhadh nuair a loisg poilis armaichte air. Thuirt Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte, Joe Biden, gur e ceannairc a bh' ann.

Tsunami

Thuirt a teaghlach agus caraidean gu bheil boireannach à Breatainn a tha a' fuireach ann an Tonga a dhìth an dèidh a glacadh anns an tsunami an sin Disathairne. Dh'fhalbh an tonn le Angela Glover ach chaidh glèidheadh air an duine aice, James Glover. Tha buidhnean carthannais den bheachd gu bheil suas ri 80,000 duine a' fulang le buaidh an tsunami ach le loidhnichean dealain agus fòna briste gu bheil e doirbh fiosrachadh ceart fhaighinn.

Cùram

Tha luchd-iomairt ag ràdh gum feumar dèiligeadh ris an t-suidheachadh far a bheil tighinn air feadhainn air a bheil ciorramachd a thaobh ionnsachaidh gluasad air falbh bho an teaghlaichean 'son cùram fhaighinn. Tha figearan oifigeil 'son 2019 ag ràdh gun tàinig air còrr 's mìle inbheach den t-seòrsa sin gluasad air falbh bhon sgìre chomhairle dham buin iad. Tha an carthannas, Enable Scotland, ag ràdh gum feum cothrom a bhith aig feadhainn aig a bheil trioblaid ionnsachaidh fuireach sa choimhearsnachd dham buin iad. Gheall Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' strì ris na seirbheisean agus taic as fhèarr a thoirt seachad.