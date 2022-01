Boris Johnson

Thuirt Sràid Dhowning nach e an fhìrinn a th' aig Dominic Cummings gun tug esan rabhadh dhan Phrìomhaire mu phàrtaidh aig Sràid Dhowning aig àm an Lockdown. Tha Mgr Cummings, seann àrd-chomhairliche Bhoris Johnson, ag ràdh nach tug am Prìomhaire feart air rabhadh nach biodh e glic dha a dhol air adhart leis a' phàrtaidh anns a' Chèitean ann an 2020. Tha Mgr Johnson a' cumail a-mach gun robh esan den bheachd gur e cruinneachadh obrach a bha sin.

Taigh nam Morairean

Dh'fhulaing an Riaghaltas call ann an Taigh nam Morairean a bha a' deasbad phlanaichean airson riaghailtean nas cruaidhe air a bhith a' togail fianais bhuaranta ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh. Bhòt na Morairean an aghaidh sreath atharrachaidhean a tha an Riaghaltas a' moladh airson dèiligeadh ri luchd-iomairt na h-àrainneachd a tha a' dùnadh rathaidean agus a' cur maill air seirbheisean poblach.

Bacaidhean

Bheir Nicola Sturgeon fiosrachadh do Phàrlamaid na h-Alba feasgar air an ath-cheum ann an togail riaghailtean Covid. Tha na pàrtaidhean dùbhlanach agus luchd-gnothaich ag iarraidh air a' Phrìomh Mhinistear gluasad gus cur às dhan mhòr-chuid de na bacaidhean bhon ath-mhìos.

Cion-cosnaidh

Thuit ìre chion-chosnaidh na h-Alba gu 3.6% eadar an t-Sultain agus an t-Samhain an-uiridh. Tha sin nas lugha na ìre na Rìoghachd Aonaichte air fad aig 4.1% a tha gu math faisg air an ìre mus do thòisich am pandemic. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun robh 60,000 a bharrachd ann an cosnadh anns an ùine sin, ach gu bheil an t-suim a tha iad a' cosnadh anns a' chumantas air tuiteam mu choinneimh mar a tha prìsean ag èirigh.

Am BBC

Thuirt Àrd-Stiùiriche a' BhBC, Tim Davie, gun toir co-dhùnadh an Riaghaltais an t-airgead ceadachd a chumail aig £159 airson dà bhliadhna buaidh air prògraman. Thuirt Mgr Davie gum fàg sin am BBC le £285m nas lugha gach bliadhna, agus gur e nas lugha phrògraman a bhios ann ri linn sin.

CalMac

Thuirt Caledonian Mac a' Bhriuthainn gum bi clàr-ama nas lugha ann airson beagan sheachdainnean fhathast 's iad a' strì ri buaidh Chovid air an luchd-obrach. 'S e am fiosrachadh as ùire gu bheil còrr is 200 den luchd-obrach dheth an-dràsta. Chaidh clàr-ama eadar-amail a stèidheachadh air an treas là den mhìos seo airson na seirbheisean as cudromaiche a chumail a' dol, agus tha CalMac ag ràdh gu bheil dol aca air sin a dhèanamh.