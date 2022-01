Chaidh mu 2,500 boireannach a chur gu bàs ann an Alba eadar an 16mh agus an 18mh linn 'son - mas fhior - a bhith nam bana-bhuidsichean.

Bha fireannaich ann cuideachd - ach cha robh mòran.

Tha iomairt ann a-nis gus toirt air Riaghaltas na h-Alba leisgeul foirmeil a thabhann agus carragh-cuimhne nàiseanta a stèidheachadh.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.