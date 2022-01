Boris Johnson

Tha caraidean poilitigeach Bhoris Johnson ag ràdh gu bheil e air faothachadh fhaighinn le gluasad a' Bhuill-Phàrlamaid Thòraidhich Christian Wakeford dha na Làbaraich an-dè. Tha iad ag ràdh gun do ghabh cùl-bheingearan Tòraidheach ceum air ais bho bhòt cion-earbsa sa Phrìomhaire, agus gu bheil iad a' feitheamh a-niste ri dè bhios ann an aithisg Sue Gray air na pàrtaidhean aig Sràid Dhowning.

Tha fear de na prìomh chùl-beingearan Tòraidheach a' fàgail air ministearan an Riaghaltais gu bheil iad air maoigheadh air Buill-Phàrlamaid a tha a' càineadh Bhoris Johnson. Thuirt Uilleam Wragg gu bheil na Cuipean a tha os cionn smachd sa phàrtaidh a' bagairt airgead poblach a tharraing bho roinnean pàrlamaid nan reubaltach.

An Ugràin

Coinnichidh Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, Anthony Blinken, ri ministearan cèine Eòrpach ann am Berlin an-diugh an dèidh beachd a' Chinn-suidhe Biden gu bheil an Ruis ag ullachadh ionnsaigh air an Ugràin. Tha turas Mhgr Blinken ag amas air cùisean a shocrachadh, ged a thuirt Mgr Biden gur daor an ceannach a bhios aig an Ruis air ionnsaigh air an Ugràin.

Texas

Chaidh dithis fhear a chur an grèim ann am Birmingham agus Manchester mar phàirt den rannsachadh mun ionnsaigh a thug fear-gunna à Breatainn air sionogog ann an Texas an t-seachdain seo chaidh. Chaidh an duine sin, Malik Faisal Akram, a mharbhadh nuair a loisg poilis armaichte air.

Dachannan Cùraim

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba riaghailtean ùra a tha a' ciallachadh nach fheum feadhainn a tha a' dol a dh'fhuireach ann an dachannan cùraim fuireach air leth airson cola-deug mar a bha iad. Tha sin cho fad 's gu bheil dearbhadh PCR ann nach robh am bhìoras orra san dà là ron sin, nach eil comharran a' bhìorais orra, agus nach robh iad faisg air Covid airson cola-deug. Tha an ùine fuireach air leth ga gearradh cuideachd bho 14 là gu 10 do dh'fheadhainn a th' ann an dachannan cùraim mar thà, airson an cur ann an loidhne ris na riaghailtean dhan mhòr-shluagh.

Càradh Rathaidean

Tha buidhnean a tha a' riochdachadh dhràibhearan agus rothairich san Rìoghachd Aonaichte ag iarraidh tuilleadh airgid airson rathaidean a chàradh. Tha Cycling UK ag ràdh gu bheil trì chairteal de na h-ùghdarrasan ionadail nach eil a' coileanadh an targaidean, agus tha an AA ag ràdh gum feum airgead tighinn bhon Riaghaltas. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gur ann air na comhairlean a tha an dleastanas airgead a chosg air rathaidean ionadail.