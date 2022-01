Saoil an e crodh a chuireas dìon air a' chapall-coille? Uill tha an RSPB air a bhith a' cleachdadh chruidh nan oidhirp gus leasachadh a thoirt air an àrainneachd ann am Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruadh 'son nan eun.

Le tuilleadh fiosrachaidh, seo Nicole Mhoireach.