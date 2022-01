An Ucràin

Coinnichidh Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, Antony Blinken, agus Ministear Cèin na Ruis, Sergey Lavrov, ann an Geneva an-diugh ann an oidhirp eile air cogadh a sheachnadh anns an Ucràin. Tha mìltean shaighdearan air cruinneachadh air a' chrìch ris an Ucràin, ach tha an Kremlin a' dol as àicheadh gu bheil iad ag ullachadh ionnsaigh.

Mascaichean

Thuirt Àrd Stiùiriche Clionaigeach na h-Alba gu bheil an là a' tighinn nach bi feum air mascaichean ann an sgoiltean na h-Alba. Thuirt an t-Ollamh Jason Leitch ged a tha dùil aige ri sin a dh'aithghearr nach urrainn dha ceann-là a chur air. Thuirt e gu bheil saidheans a' faighinn làmh an uachdair air buaidh Chovid ach gum bi ùine ann mus tèid cur às dhan a h-uile bacadh.

Peinnseanan

Rinn comataidh phàrlamaid càineadh air an dòigh san do dh'fheuch Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ri mearachdan ann an siostam nam peinnseanan stàite a cheartachadh. Thuirt a' chomataidh gun do rinn an riaghaltas 'butarrais gun nàire' den oidhirp airgead a thoirt do chòrr is 130,000 peinnseanar nach d' fhuair am peinnsean air an robh iad airidh a' dol cho fada air ais ri 1985. 'S e boireannaich a bh' anns a' mhòr chuid dhiubh sin. Thuirt Roinn na h-Obrach agus nam Peinnseanan gu bheil iad a' feuchainn ris na cùisean sin a cheartachadh cho luath sa ghabhas dèanamh.

Tunailean no drochaidean

Nì Riaghaltas na h-Alba rannsachadh air tunailean no drochaidean airson ceanglaichean nas fheàrr anns na h-eileanan. Tha am plana fichead bliadhna a' coimhead air ceangal stèidhte ann an Caolas na Hearadh agus Caolas Bharraigh agus eadar Muile is tìr-mòr. Tha cuideachd siostam metro do Ghlaschu, Dùn Èideann agus Obar Dheathain am measg na tha san amharc.

Gàrradh Àranais

Thuirt ceannard na companaidh a tha a' ruith Ghàrradh Àranais ann an Leòdhas gu bheil cothrom nas motha ann an tuathan-gaoithe ùr aig muir na bh' ann aig àirde na h-ola. Fhuair seachd deug de phròisectean far chost an h-Alba cead aig toiseach na seachdain seo. Thuirt Iain Wood, àrd-oifigeach Harland and Wolff a tha a' ruith Àranais, gum feum an riaghaltas dèanamh cinnteach gum fuirich na buannachdan sin ann an eaconomaidh na h-Alba.

Tonga

Chaidh tuilleadh cobhair às Astràilia agus New Zealand gu ruige Tonga sia là an dèidh spreadhadh bholcàno fon mhuir agus tsunami. Am measg na chur New Zealand ann tha bàta a tha comasach air uisge son òl a dhèanamh le bith a' tarraing sàile à uisge na mara.