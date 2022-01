Ghani

Dh'iarr Boris Johnson air Oifis a' Chaibineit rannsachadh a dhèanamh air casaidean a thog am ball-pàrlamaid Tòraidheach, Nusrat Ghani. Tha ise a' cumail a-mach gun do chaill i a dreuchd mar mhinistear oir gun robh buill eile mì-chofhurtail le a creideamh Mhuslamach. Tha an t-Àrd-Chuip, a bhruidhinn rithe nuair a chaill i a dreuchd ann an 2020, a' dol às àicheadh nan casaidean sin.

Assange

Anns na beagan mhionaidean mu dheireadh fhuair Julian Assange cead ath-thagraidh mun cho-dhùnadh a chuir dha na Stàitean Aonaichte. Nì a' Phrìomh Chùirt riaghladh a-nise air a' chùis. Tha Mgr Assange, a chuir air bhonn làrach-lìn Wikileaks, fo chasaid gun do sgaoil e na ceudan mhìltean de phàipearan dìomhair mu na cogaidhean ann an Afganastan agus Iorac.

An Ugràin

Tha cuid de luchd-obrach Ambasaid Bhreatainn a' fàgail na h-Ugràin agus dragh ann gu bheil an Ruis ag ullachadh ionnsaigh. Dh'iarr na Stàitean Aonaichte cuideachd air teaghlaichean an luchd-dioplòmasaich Aimeireaganaich an dùthaich fhàgail. Tha Mosgo a' dol às àicheadh gu bheil iad am beachd ionnsaigh a thoirt air an Ugràin.

Covid

Chaidh tuilleadh de bhacaidhean Chovid na h-Alba a thogail an-diugh. Tha tachartasan mòra ceadaichte a-rithist an taobh a-staigh dhorsan, tha clubaichean-oidhche a' fosgladh agus chan fheum daoine cumail ri astrachadh sòisealta. Ach tha iarrtas ann fhathast a bhith ag obair bhon taigh, agus masgaichean a chleachdadh ann an àiteachan poblach.

Dùn Èideann

Bidh bhòt aig Comhairle Dhùn Èideann an-diugh air am bu chòir a dhol air adhart le sireadh bheachd gu foirmeil air làraichean 'son sgoiltean Gàidhlig ùra. Tha pàrantan aig iarraidh dàil air a' phròiseas agus dragh orra nach deach coimhead mar a bu chòir air a h-uile roghainn 'son sgoiltean ùra.

Astràilia

Dh'aidich fear Astràilianach gur e a thug air falbh nighean bheag, ceithear bliadhna de dh'aois, a bha a' campachadh còmhla ri a teaghlach air taobh siar na dùthcha 'san Dàmhair an-uiridh. Chaidh an nighean bheag, Cleo Smith, fhaighinn slàn sàbhailte, 18 là an dèidh falbh leatha.

Savile

Tha buidheann sreap a' cur an aghaidh phlanaichean 'son leasachadh air seann dhachaigh an drabastair, Jimmy Savile, ann an Gleann Comhann. Tha Mountaineering Scotland ag ràdh nach eil na planaichean airson an togalach a leagail agus togalach ùr a chur na àite idir a' freagairt air an sgìre sin.