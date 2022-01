Boris Johnson

Tha ministearan riaghaltais a' dìon Bhoris Johnson an dèidh aithris air tachartas eile aig Sràid Dhowning aig àm a' Ghlàsaidh Sluaigh. Thàinig e am follais an-raoir gun robh cruinneachadh ann an Seòmar a' Chaibineit a chomharrachadh cola-breith Mhgr Johnson san Ògmhios ann an 2020 nuair a bha casg air a leithid. Chaidh Rùnaire na Còmhdhail, Grant Shapps, às àicheadh an-diugh gun robh 30 duine an làthair, agus thuirt e gur e dlùth-charaidean dhan Phrìomhaire a bh' anns an fheadhainn a bha an làthair.

An Ugràin

Thug dùthchannan an taoibh shiar rabhadh dhan Ruis gum fulaing i smachd-bhannan eaconomach nach fhacas riamh a leithid ma thèid i air adhart le ionnsaigh air an Ugràin. An dèidh coinneimh air-loidhne an-raoir, thuirt Àrd-Rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, gum bi daor-cheannach aig an Ruis air ionnsaigh sam bith. Tha 8,500 saighdear Aimeireaganach deiseil airson taic a chur ri feachdan NATO air taobh sear na h-Eòrpa.

Unilever

Tha a' chompanaidh bìdhe agus stuth-taighe Unilever a' gearradh 1,500 cosnadh air feadh an t-saoghail. Tha a' chompanaidh, dham buin ainmean mar Marmite agus Domestos, a' toirt cosnaidh do 6,000 duine ann am Breatainn agus ann an Èirinn. Thuirt Unilever gur ann air an luchd-stiùiridh as motha a bheir na gearraidhean buaidh.

Am Post Rìoghail

Agus dh'innis am Post Rìoghail gu bheil iad a' gearradh dhreuchdan am measg an luchd-stiùiridh. Bidh 700 cosnadh a' falbh mar dhòigh air cosgaisean a ghearradh.

Iasadan an Riaghaltais

Sheall figearan oifigeil gun do ghabh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte £16.8bn air iasad air a' mhìos a chaidh. Tha sin beagan nas lugha na bha dùil, agus Roinn an Ionmhais a' togail barrachd airgid le àrdachadh ann an cìsean connaidh agus ceannach dachaigh.

FTMG Dhùn Èideann

Chuir pàrantan ann an Dùn Èideann fàilte air dearbhadh nach bi co-chomhairle oifigeil a' dol air adhart - an-dràsta co-dhiù - air planaichean airson foghlaim Ghàidhlig sa bhaile. Shoirbhich le Comann nam Pàrant an-dè 's iad ag iarraidh air Comhairle Dhùn Èideann beachdachadh air roghainnean eile seach an dà làraich airson àrd-sgoile a tha a' Chomhairle a' moladh. Thèid coimhead air a' chùis a-rithist aig coinneimh anns a' Mhàrt.

Coinneamhan Dotair

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil e ro thràth fhathast tilleadh gu coinneamhan aghaidh ri aghaidh eadar euslaintich agus dotairean teaghlaich, ach gun dèan iad sin cho luath 's a bhios e sàbhailte. Tha riaghailtean glainneid a' fàgail casg air an àireimh a dh'fhaodas tadhal air ionadan GP. Tha dotairean ag ràdh gum feum iad prìomhachas a thoirt do dh'fheadhainn ris am feum iad coinneachadh aghaidh ri aghaidh airson dìon a chur air an earrainn den t-sluagh as motha cunnart bho Chovid.