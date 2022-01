Pàrtaidhean

Tha dùil gun tèid an aithisg ris a bheileas a' feitheamh mu na pàrtaidhean aig Sràid Dhowning agus Whitehall fhoillseachadh tràth feasgar. Dh'fhaodadh na thachras do Bhoris Johnson a bhith a' crochadh air na bhios ann an aithisg an t-seirbheisich chatharra, Sue Gray. Gheall am Prìomhaire gum bruidhinn e ann an Taigh nan Cumantan aon uair 's gun tèid co-dhùnadh na h-aithisg fhoillseachadh.

An Ugràin

Tha riochdairean na Ruis, na Gearmailt, na Frainge agus na h-Ugràin a' coinneachadh ann am Paris agus dragh ann gu bheil an Ruis a' sìor ullachadh 'son ionnsaigh air an Ugràin. Mhaoidh na Stàitean Aonaichte smachd-bhannan air an Ruis ach tha Mosgo ag ràdh gu bheil Aimeireaga agus NATO a' lìonadh na h-Ugràin le armachd agus luchd-comhairle bhon iar.

Covid

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil coltas gun robh Covid ron seo air còrr is dithis anns gach triùir air an tàinig srèana Omicron a' bhìorais bho chionn ghoirid. Thàinig an co-dhùnadh sin bho aon de na sgrùdaidhean as fharsainge air a' bhìoras a sheall cuideachd an sgapadh as motha fhathast ann an Sasainn aig toiseach na mìos seo.

Cùirtean

Tha stiùireadh ùr ann do chùirtean na h-Alba iad òigridh, fo 25 bliadhna de dh'aois, a chur gu oideachadh, rehabilitation, seach an cur dhan phrìosan. Tha Comhairle Dìtidh na h-Alba an dòchas le sin nach bi òigridh cho buailteach tilleadh gu eucoir. A dh'aindeoin an atharrachaidh tha ùghdarras fhathast aig cùirtean òigridh a chur dhan phrìosan far a bheil iad a' faicinn sin iomchaidh.

CalMac

Thill Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu clàr-ama àbhaisteach a' Gheamhraidh an-diugh an dèidh trì seachdainean a' ruith sheirbheisean aiseig fo bhuaidh Chovid. Thòisich clàr-ama eadar-amail air an treas là den mhìos leis na bha de luchd-obrach dheth eadar dearbhadh a' bhìorais orra no a' fuireach air leth an dèidh a bhith faisg air. Aig an àm as miosa bha còrr 's an còigeamh cuid de luchd-obrach ChalMac dheth.

Foghlam Gàidhlig

Tha dùil ri bhòt aig Comhairle Obar Dheathain an-diugh air plana 'son sgìrean-sgoile a stèidheachadh anns a' bhaile 'son foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Tha pàrantan agus Bòrd na Gàidhlig an aghaidh a' phlana ach tha aithisg aig Comataidh an Fhoghlaim an-diugh a' moladh do chomhairlichean bhòtadh air a shon.

High Life

Tha e coltach gum bi call £2.4m am-bliadhna air High Life na Gàidhealtachd, am buidheann a tha a' ruith ghoireasan cur-seachad agus nan leabhar-lannan do Chomhairle na Gàidhealtachd. Thuirt a' Chomhairle gun toir iad taic-airgid seachad mu choinneimh sin. Bidh fiosrachadh às ùr ann an-diugh air buidseat na Comhairle aig trì chairteal tro bhliadhna an ionmhais.