Chan eil a-nis ach dà bhanca air fhàgail am Port Rìgh agus gu dearbh anns an Eilean Sgitheanach gu lèir an dèidh do Bhanca Virgin Money dùnadh.

B' e Banca Cheann a Tuath na h-Alba a bh' ann an toiseach ach bidh mòran eòlach air mar Bhanca Dhail Chluaidh. Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill ag aithris ...