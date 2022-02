Boris Johnson

Thuirt fear de na prìomh bhuill-phàrlamaid Thòraidheach, Tobias Ellwood, nach eil e a' cur taic tuilleadh ris a' Phrìomhaire, agus gun cuir e litir cion-earbsa ann. Thuirt Mgr Ellwood gu bheil rannsachaidhean mu phàrtaidhean aig Sràid Dhowning a' cur maill air obair an Riaghaltais. Chàin e cuideachd Boris Johnson airson a bhriathran ann an Taigh nan Cumantan nuair a thilg am Prìomhaire air ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, nach do rinn esan dad nuair a bha e na stiùiriche air Seirbheis nan Casaidean Poblach, ann an cùis Jimmy Savile. Tha na h-uimhir de bhuill-phàrlamaid Thòraidheach ag iarraidh air Mgr Johnson a' chasaid sin a tharraing air ais.

Cothromachadh

Dh'fhoillsich Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tuilleadh de na planaichean airson beàrn a dhùnadh eadar na sgìrean as miosa agus as fheàrr dheth. Tha goireasan còmhdhail, bann-leathainn agus foghlaim aig meadhan sgeama nan Tòraidhean airson cothromachadh a dhèanamh. Am measg sin tha ionad-rannsachaidh ùr ann an Glaschu airson leasachadh ann an gnothachas. Ach tha Riaghaltas na h-Alba a' fàgail air Westminster gu bheil iad a' cur aonta an fhèin-riaghlaidh ann an cunnart le bhith a' gabhail gnothaich leis mar a tha airgead ga chosg an Alba nuair a bu chòir smachd a bhith aig Holyrood air na cùisean sin.

HIAL

Sgrìobh Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean gu Comataidh nan Cùisean Albannach ann an Taigh nan Cumantan ag iarraidh taic gach pàrtaidh airson ceanglaichean adhair dìreach eadar Inbhir Nis agus Heathrow. Tha a' Chomataidh a' coinneachadh an-diugh a dheasbad seirbheisean adhair na h-Alba. Chuir British Airways stad rè ùine tron phandemic air seirbheis Heathrow, ach tha HIAL ag iarraidh a stèidheachadh a-rithist.

Cunntas-sluaigh

Tha buidheann iomairt Fair Play For Women ag iarraidh riaghlaidh bho bhritheamh gu bheil cunntas-sluaigh na h-Alba mì-laghail ann a bhith a' toirt cead do gach neach an gnè fhèin, fireann no boireann, a thaghadh. Tha buidhnean thar-ghnè ag ràdh gu bheil a' chùis-lagha sin ceàrr, ach tha Fair Play For Women a' fàgail air Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' sireadh feallsanachd a tha ro dhomhain.

An IJB

Tha ceannard Bòrd Amalaichte nan Eilean Siar, an IJB, a tha os cionn cùraim is slàinte, a' faighinn a chàineadh airson gun do dhiùlt e a dhol air beulaibh chomhairlichean a mhìneachadh carson a bha e den bheachd gur e Comhairle nan Eilean Siar as coireach ri beàrn còrr is £500,000 ann am buidseat a' bhùird. Bha còir aig àrd-oifigear an IJB, Nick Fayers, ceistean a fhreagairt aig coinneimh an-dè mun bhuidseat airson dachaigh-cùraim Chnoc nan Gobhar ann an Steòrnabhagh. Tha a-niste cuireadh ga thoirt do Mhgr Fayers gu coinneimh comhairle air an ath-mhìos.

Sruighlea

Tha Sruighlea gu h-oifigeil san fharpais airson Baile Cultarail na Rìoghachd Aonaichte ann an 2025. 'S e Sruighlea an aon bhaile Albannach a th' air an liosta, agus an tagradh stèidhichte air eachdraidh agus dualchas an àite.