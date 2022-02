Chan eil gu leòr air a dhèanamh airson eachdraidh Ghallaibh innse, a rèir tè a tha an sàs ann am pròiseact gus ath-thogail a dhèanamh air dùn bho Linn an Iarainn.

Ma thèid leotha 's e Dùn Ghallaibh a' chiad dùn a bhios air a thogail ann an 2,000 bliadhna, agus chan eil fada bho nochd dealbh den choltas a bhios air an àite.

Thathas an dòchas gun tòisich obair air an ceann dà bhliadhna no mar sin. Seo Shona Nic a' Phiocair ...