Boris Johnson

Tha còignear a-nis air sgioba Bhoris Johnson aig Sràid Downing fhàgail. Dh'innis Elena Narozanski sa mhadainn an-diugh gu bheil i a' fàgail. Bha ise ag obair do thè eile e dh'fhalbh an-dè, Munira Mirza, a bha os cionn poileasaidh do Mhgr Johnson, agus i a' gearain air mar a thilg am Prìomh Mhinistear air Sir Keir Starmer gur ann airsan a dh'fhàillich casdaidean a thogail an aghaidh Jimmy Savile. Tha caraidean a' Phrìomh Mhinisteir a' feuchainn rin dreach fhèin a chur air a' chùis agus iad ag ràdh gur e seo an t-ùrachadh a gheall e aig Àireamh a Deich.

Èirinn a Tuath

Tha Rùnaire Èirinn a Tuath, Brandon Lewis, a' bruidhinn ris na còig pàrtaidhean a tha a' roinn cumhachd ann an Seanadh Stormont an dèidh do Phrìomh Mhinistear Èirinn a Tuath a dhreuchd fhàgail. Dh'fhalbh Paul Givan mar phàirt de dh'iomairt Dheamocratach an Aonaidh an aghaidh nan riaghailtean malairt ann an Aonta Bhrexit. Thuirt ceannard Dheamocratach an Aonaidh, Sir Jeffrey Donaldson, gum bi e doirbh dhan phàrtaidh aige riaghaltas a stèidheachadh mura bi fuasgladh ann air crìochan malairt Èirinn.

Cumhachd

Tha riaghladair a' chumhachd, Ofgem, a' moladh ath-sgrùdadh nas trice air cuibhreachadh nan cosgaisean cumhachd. An-dràsta 's e ath-sgrùdadh gach sia mìosan a th' ann ach tha Ofgem ag ràdh gun toireadh ath-sgrùdadh a h-uile tri mìosan cothrom nas fheàrr do luchd-cleachdaidh dèiligeadh ri gluasad anns a' mhargaidh. Bidh cha mhòr seachd ceud not sa chumantas a' dol air cunntas bliadhnail leis an àrdachadh a thig gu buil anns a' Ghiblein. Thuirt Riaghladair Bhanca Shasainn, Andrew Bailey, gum bi an-ath bhliadha ann air a' char as tràithe mas tuit prìsean a-rithist.

Uibhist

Tha plana cumhachd ionadail ga dhealbh do dh'Uibhist agus dragh ann mu chosgaisean connaidh 's dealain sna h-eileanan. Bidh còmhraidhean fad na mìos seo a' cruinneachadh bheachd eadar Beàrnaraigh agus Èirisgeigh agus iad a' coimhead air cumhachd san dachaigh, còmhdhail agus gnìomhachas.

Putin

Bha còmhradh aig a' Cheann-suidhe Putin ri Ceann-suidhe Shiona, Xi Jinping, ro fhosgladh oifigeil Geamachan Oilimpigeach a' Gheamhraidh ann am Beijing. Thuirt Mgr Putin gu bheil an càirdeas eadar an dà dhuthaich nas fheàrr na bha e a-riamh.

CalMacThuirt Comhairle nan Eilean Siar gur dòcha nach e droch rud a bhiodh ann lìonra Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn a bhriseadh sìos gu diofar sgìrean. Tha sin an dèidh dearbhadh bho Riaghaltas na h-Alba gur e sin aon roghainn air a bheil iad a' coimhead ann an ath-sgrùdadh air cruth nan seirbheisean aiseig.

Shackleton

Tha sgioba eadar-nàiseanta a' falbh à Afraga a Deas an-diugh air tòir a' bhàta a bha aig Sir Ernest Shackleton air an dàrna turas dhan Antarctic. Chaidh an soitheach, an Endurance, fodha ann an 1915 agus na tha air fhàgail dhith tri mìle meatair shìos air grunnd na mara.