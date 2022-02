Cogais a' Bhith-beò

Tha cha mhòr dàrna leth de phàrantan na h-Alba iomagaineach mu mar a thèid aca air cosgaisean làitheil a phàigheadh, a rèir bhuidhnean carthannais. Bhruidhinn Parenting Across Scotland ri pàrantan aig deireadh na bliadhna an-uiridh fiù 's mus robh àrdachadh ann am prìsean gas is dealain no ann an àrachas nàiseanta air bualadh orra. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil £25m ga thoirt do chomhairlean airson daoine a chuideachadh, agus £6m eile a' dol gu buidhnean taice airson daoine air tuarastal ìosal.

An Ugràin

Tha Ceann-Suidhe na Frainge, Emmanuel Macron, a' dol a Mhosgo airson chòmhraidhean leis a' Cheann-Suidhe Putin. Seo ann an oidhirp dhioplòmasaich cogadh sam bith a sheachnadh anns an Ugràin. Tha Mgr Macron air a ràdh gum faodadh aonta leis an Ruis a bhith ann, agus gu bheil e nàdarrach do Mhosgo an dragh a th' orra mu thèarainteachd a thogail. Ach thuirt e ann an agallamh le pàipear-naidheachd anns an Fhraing nach b' urrainnear brath a ghabhail air tèarainteachd na h-Ugràin mar dhùthaich.

Boris Johnson

Tha dùil gun toir am Prìomhaire crathadh air an sgioba aige air Sràid Dhowning an t-seachdain seo. Tha seo an dèidh dha gealltainn gun atharraicheadh e mar a thathar a' roinn na h-oifis aige. Tha dùil gun tèid daoine fhastadh ann an dreuchdan ùra.

Astràilia

Tha Astràilia air innse gu bheil na crìochan aca a' fosgladh do luchd-turais agus do dhaoine eile aig a bheil bhìosa airson a' chiad uair ann an cha mhòr dà bhliadhna. Thèid fàilte a chur air luchd-tadhail a th' air dà bhanachdach Chovid fhaighinn an ceann cola-deug.

Tubaist

Chaochail boireannach òg aois 21, ann an tubaist-rathaid air an A9 faisg air ceann-rathaid Pholl Lòchaidh madainn an-dè. Cha robh ach aon charbad anns an tubaist, Nissan Micra glas. Chaidh an A9 a dhùnadh fad grunn uairean de thìde fhad 's a bha na Poilis a' rannsachadh dè dìreach a thachair.

Oxford AstraZeneca

Tha àrd-luchd-saidheans a bha an sàs ann am banachdach Oxford AstraZeneca, ag ràdh gun deach beatha a chall air feadh an t-saoghail ri linn cuid de rudan a thuirt luchd-saidheans is luchd-poileataigs mu dheidhinn na banachdaich. Cho-dhùin cuid de dhùthchannan an Aonaidh Eòrpaich gun a toirt seachad do dhaoine nas sine.

Busaichean Haidroidsein

Tha a' chompanaidh a thog na busaichean haidroidsein ann an Obar Dheathain ag ràdh gu bheil iad an dòchas gun till iad gu seirbheis air ais thar nam beagan làithean air thoiseach. Chaidh 15 busaichean a thoirt far an rathaid Diardaoin an t-seachdain seo chaidh. Thuirt Wrightbus gun deach trioblaid a lorg le bracket air cùl aon de na busaichean. Thathar a' cur phàirtean eile an sàs air na busaichean air fad a-nise.