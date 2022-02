Bu chòir cur às dha na cosgaisean a bharrachd a tha daoine a' pàigheadh airson dealain air feadh na Gàidhealtachd. Sin a tha ceannardan poilitigeach na sgìre ag iarraidh air an riaghaltas. Tha draghan mu bhochdainn chonnaidh a' sior èirigh anns na h-Eileanan an Iar cuideachd. Tha an aithris-sa aig Mairi Riddoch.