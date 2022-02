Chaidh a' chiad ghnìomhachas a bhios stèidhichte anns a' Mhargaidh Bhictòrianach an Inbhir Nis as dèidh ath-leasachadh ainmeachadh. 'S iad am Bad Girl Bakery, bèicearan às a Bhlàr Dhibh. Bidh iadsan am measg ceithir deug àitean-bìdh eile a bhios a' cleachadh aìte sòisealta sa mheadhan airson suidhe agus ithe. Tha dùil ri fios mu na gnìomhachasan eile thairis air na mìosan ri tighinn. Seo Shona Nic a' Phìocair.