An Ugràin

Thuirt an Kremlin a-rithist, nan cuireadh an Ugràin cùl ri iarrtas airson ballrachd ann an NATO, gun cuidicheadh sin gu mòr le dragh na Ruis mu thèarainteachd anns an sgìre. Tha an Ugràin ag iarraidh coinneimh leis an Ruis an taobh a-staigh dà là airson feuchainn ri cogadh a sheachnadh. Thuirt Sràid Dhowning an-diugh gu bheil cothrom ann fhathast air fuasgladh le dioplòmasachd.

Oifis a' Phuist

Thòisich rannsachadh poblach an-diugh air mearachdan ann an siostam coimpiutair Horizon aig Oifis a' Phuist. Dh'fhàg fàiligeadh anns an t-siostam còrr is 700 de mhaighstirean puist gan dìteadh gu ceàrr fo chasaid gun robh iad ri foill no a' goid.

Saor-phuirt

Thuirt Pàrtaidh Uaine na h-Alba nach eil ann an aonta ùr air saor-phuirt uaine ach tiodhlag do bhuidhnean corporra. Thàinig Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu aonta airson dà shaor-phort an Alba. Thèid innse air an t-samhradh seo dè na h-àiteachan a shoirbhich. Tha Bàgh an Eig air a' Ghàidhealtachd am measg na th' anns an fharpais. Seo pàirt de sgeama Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson cothromachadh air feadh na dùthcha.

Boris Johnson

'S tha Boris Johnson ann an Alba an-diugh aig toiseach a thuras air feadh Bhreatainn 's e a' brosnachadh sgeama chothromachaidh an Riaghaltais. Cha bhi am Prìomhaire a' coinneachadh ri ceannard nan Tòraidhean an Alba, Dùghlas Ros. Tha Mgr Ros am measg na dh'iarr air Mgr Johnson a dhreuchd fhàgail an dèidh na connspaid mu phàrtaidhean aig Sràid Dhowning nuair a bha an Glasadh ann.

Coimisean na Croitearachd

Tha Coimisean na Croitearachd ag ràdh gum bi iad air chomas seirbheis nas fheàrr a thoirt seachad agus iad a' fastadh tuilleadh luchd-obrach. Tha iad cha mhòr a' dùblachadh na bhios a' dèiligeadh ri riaghailtean a' Choimisein. Dh'aidich an Coimisean gu bheil dàil air a bhith ann aig amannan, ach gum bi cùisean nas èifeachdaiche aon uair 's gum faigh an luchd-obrach ùr an trèanadh.