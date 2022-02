Tha ministearan dìon NATO a' coinneachadh sa Bhruiseil a' deasbud ciamar a fhreagradh iad ionnsaigh Ruiseanach air an Ucràin. Thuirt an Ruis gu bheil i am beachd tuilleadh shaighdearan a tharraing air falbh bho chrioch na h-Ucràin ach tha Àrd-Rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, ag ràdh nach eil fianais sam bith ann air sin. Tha còrr 's 100,000 saighdear Ruiseanach air a' chrìch eadar an dà dhùthaich.

Chaidh comhairle a thoirt air luchd-siubhail iad ullachadh ceart a dhèanamh ro Stoirm Dudley ris a bheil dùil feasgar an-diugh. Tha rabhadh òmair aig Oifis na Sìde eadar 2f an-diugh agus meadhan-oidhche ann am meadhan agus ceann a deas na h-Alba far am faodadh a' ghaoth èirigh gu 80 msu. Bidh mòran de na seirbheisean rèile a' sguir aig 4f agus tha rabhadh ann mu mhòran de na seirbheisean-aiseig feasgar.

Tha an atmhorachd aig an ìre as motha ann an 30 bliadhna. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun do dh'èirich clàr an CPI gu 5.5% air a' bhliadhna dhan Fhaoilleach. Thàinig rabhadh bho Bhanca Shasainn roimhe gum faodadh an atmhorachd sreap gu còrr is 7% sna beagan mhìosan ri tighinn.

Chuir an Àrd-Chùirt ann an Dùn Èideann binn ochd bliadhna agus ceithir mìosan sa phrìosan air fear às a' Ghrèig a dh'fhàg bom, a rinn e fhèin, ann am meadhan a' bhaile. Dh'fhàg Nikolaos Karvounakis an t-inneal ann an Gàrraidhean Sràid nam Prionnsachan san Fhaoileach ann an 2018 agus ged nach do spreadh am bom, thuirt am britheamh, am Morair Braid, gun robh e air chomas sin a dhèanamh.

Tha teagamh ann am bi àite tuilleadh aig a' Phrionnsa Anndra ann am beatha phoblach an dèidh dha aontachadh na milleanan not a thoirt dhan bhoireannach a chuir ionnsaighean feiseil as a leth. Tha am Prionnsa a' dol às àicheadh nan casaidean.

Thuirt Bòrd Coimhearsnachd Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn gu feum Riaghaltas na h-Alba na bàtaichean agus seirbheisean aiseig a leasachadh. Thuirt Cathraiche a' Bhùird, Aonghas Caimbeul, gu bheil troimhe-cheile eadar droch shìde agus trioblaidean teicnigeach a' dearbhadh gu feum an Riaghltas seirbheisean a dhìon le barrachd bhàtaichean fhastadh gu lìonra Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn.