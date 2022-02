Dudley

Tha Lunnainn agus ceann an ear dheas Shasainn fo rabhadh dearg, le cunnart do bheatha, 'son a' chiad uair riamh agus Stoirm Eunice a' tighinn tarsainn na Rìoghachd Aonaichte. Tha buaidh na gèile mu thràth ann an ceann an iar dheas Shasainn agus an ceann a deas na Cuimrigh far a bheil rabhadh dearg eile gu meadhan-là an-diugh. Chaidh iarraidh air daoine fuireach san dhachaidh, tha seirbhisean còmhdhail nan tàmh agus tha còrr 's mile dachaidh ann an Devon agus anns a' Chòrn gun dealain.

'S e sneachda as motha a tha a' dèanamh trioblaid ann an Alba le maill air trafaig air na prìomh rathaidean mòra ann am meadhan na dùthcha. Tha rabhadh buidhe aig Oifis na Side gu sia uairean feasgar an-diugh. Tha mu thri fichead sgoil dùinte, a' mhòr-chuid dhiubh sin ann an Siorrachd Obar Dheathain agus air Machaire Aonghais. Tha rabhadh ann cuideachd air gèile agus uisge trom anns an iar dheas.

An Ucràin

Tha ceann-suidhe na Ruis, Vladamir Putin, agus ceannard Bhelarus, Alexander Lukashenko, a' coinneachadh aig a' Khremlin an-diugh agus an dà dhùthaich sin an sàs ann an eacarsaich-airm còmhla faisg air crìochan Bhelarus ris an Ucràin. Tha an eacarsaich sin a' cur ris an dragh gu bheil an Ruis an ìmpis ionnsaigh a thoirt air an Ucràin. Tha suidheachadh na h-Ucràin ga dheasbad aig co-labhairt eadar-nàiseanta air tèarainteachd ann am Munich an-diugh.

Gujarat

Chuir cùirt ann an stàit Gujarat air taobh siar nan Innseachan binn bàis air ochd daoine deug thar fhichead 'son am pàirt ann an sreath spreadhaidhean bomba mairbhteach ann an 2008. Chaidh binn beatha sa phrìosan air aona duine deug eile. Seo a' chiad uair riamh anns na h-Innseachan a chaidh binn bàis air uimhir de dhaoine còmhla ann an aon chùis

Coithionalan

Tha an Eaglais Shaor a' cur roimhpe deich thar fhichead coithional ùr a stèidheachadh ron bhliadhna 2030. Nam briathran fhèin, tha iad airson "eaglais fhallain shoisgeulach" a chruthachadh sa h-uile coimhearsnachd ann an Alba.