Covid

Tha dùil ri fiosrachadh bho Bhoris Johnson an-diugh fhathast mu phlana airson bacaidhean Covid Shasainn. Tha Sràid Downing ag ràdh gu bheil sgeama na banachdaich a' fàgail an Riaghaltais aig ìre far am faod iad a' chuid mu dheireadh de na riaghailtean a thogail. Bheir Nicola Sturgeon fiosrachadh do Holyrood a-màireach air a planaichean do dh'Alba.

An Ugràin

Thuirt an Ruis nach eil planaichean cinnteach sam bith ann airson gun tachair na cinn-suidhe Putin agus Biden ri chèile. Tha sin a dh'aindeoin aithrisean gun deach coinneamh aontachadh ann am prionnsabal a dheasbad suidheachadh na h-Ugràin. Thuirt an Kremlin gun lean dioplòmasachd an-dràsta eadar na ministearan cèine.

Uisge is Gaoth

Tha faisg air 200 rabhadh ann air tuiltean an dèidh Stoirm Franklin, a' mhòr-chuid dheth sin ann an Sasainn agus anns a' Chuimrigh. Tha rabhadh ann cuideachd air gaoth mhòr suas gu 1:00f an-diugh ann an ceann an iar-dheas na h-Alba suas an costa an iar gu ruige eileanan Earra-Ghàidheal. Tha sin a' toirt na h-uimhir de bhuaidh air seirbheisean aiseig.

Astràilia

Dh'fhosgail a' mhòr-chuid de dh'Astràilia gu siubhail eadar-nàiseanta a-rithist airson a' chiad uair ann am faisg air dà bhliadhna. Tha cead a-niste aig feadhainn le làn-bhanachdaich air siubhal a dh'Astràilia gun ùine chuarantain. Ach bidh stàit Taobh Siar Astràilia a' fuireach dùinte gu deireadh a' Mhàirt.

Coimisean na Croitearachd

Tha Comataidh an Sgrùdaidh Phoblaich ann an Holyrood a' càineadh laigsean bunaiteach fhathast ann an stiùireadh Choimisean na Croitearachd. Tha an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh a-mach air an aon sheòrsa dragh 's a thog Neach-Sgrùdaidh na h-Alba an-uiridh. Agus tha na buill-phàrlamaid a' gearain ged a chaidh na trioblaidean seo a thoirt am follais ann an 2016 nach deach dad a dhèanamh mun deidhinn. Thuirt an Coimisean agus an Riaghaltas gu bheil iad a' dèiligeadh ris na cùisean sin.