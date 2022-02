Chaidh sgrios a dhèanamh air dachaigh ann an sgìre Uige an Leòdhas a-raoir as dèidh do dhealanaich bualadh ann.

Fhuair an cupal a bha fuireach san taigh ann an Eadar Dhà Fhadhail a-mach gu sàbhailte. Seo Ruairidh Rothach.