'S e taigheadas agus seirbheisean còmhdhail na rudan as cudromaiche do dhaoine a tha a' fuireach ann am Pàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh.

Sin toradh an rannsachaidh a rinn ùghdarras na pàirce.

Tha comhairlichean na sgìre ag ràdh gum feum rudan atharrachadh gus luchd-obrach a chumail san àite. Seo Nicole Mhoireach.